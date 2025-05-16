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永慶房屋雙北直營門市再展店　「每月38K起、最高16K季獎金」招募服務專員

永慶房屋雙北直營門市再展店「每月38K起、最高16K季獎金」招募服務專員（圖／永慶房產集團提供）

▲永慶房屋首創非業務職位的「服務專員」享每月38K起到43K與最高16K季獎金，打造全方位的職場能力者。（圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

若能一次擁有錢多、事好、離家近的就業條件，你會心動嗎？永慶房屋為了提供消費者更好的服務，首創非業務職位的「服務專員」享每月38K起到43K與最高16K季獎金、固定工時、沒有業績壓力，以協助團隊服務、推廣企業社會責任為主要工作內容，打造全方位的職場能力者！

解密服專工作　讓服務走進人心！
獲選「永慶房屋2024年度績優服務專員」的江謙和表示，這份工作不但收入穩定，能培養房產專業，近年來參與永慶舉辦「預防房產詐騙公益講座」，還能向民眾分享防詐、識詐知識，超有成就感，越做越有心得！與他追求穩定、職涯成長的理想契合。此外，若能協助租屋服務，還有租賃獎金可以領，讓他一步一步朝向買房的夢想邁進。

除了收入有保障，也不能小看「服務專員」的社會意義，江謙和分享，曾花費3個月協助老夫妻找安居的租屋處，由於先生行動不方便更增加租賃難度，最後找了十多間房才成功簽約。江謙和永遠不會忘記在幫助老夫妻搬家到有電梯的華廈後，長輩當天對他說「終於可以安心住下來了。」那一刻他很感動，也更確定這份工作不只是幫人找房，更是在幫人打造安心的生活。

永慶房屋雙北直營門市再展店「每月38K起、最高16K季獎金」招募服務專員（圖／永慶房產集團提供）

▲江謙和（左）認為在永慶房屋擔任「服務專員」收入穩定，能培養房產專業，助職涯穩定成長。

永慶房屋雙北直營門市再展店「每月38K起、最高16K季獎金」招募服務專員（圖／永慶房產集團提供）

▲永慶房屋服務專員江謙和（右1）參與永慶舉辦「預防房產詐騙公益講座」，向民眾分享防詐、識詐知識。

在永慶安心職場　揮別社畜加社恐！
「有幸福的員工，才有滿意的客戶」是永慶房屋的重要人資理念，因此永慶同仁協助客戶融入新環境、打造安心生活，公司也為員工們建立能穩定就業的安心職場！同樣任職於永慶房屋「服務專員」的丁雅雯，從不敢主動跟陌生人說話的「社恐」成功蛻變。

丁雅雯分享，當時即將告別2字頭的年紀，想找一份公司規模大、產業穩定，對自己更有保障的工作，儘管轉職適應期一定會不安，「還好永慶很重視教育訓練及團隊合作，有學長姐的細心指導，工作很快上手。」更棒的是，永慶房屋在雙北市有近300家直營店，可以協助就近分發，不用浪費時間於上下班通勤。如今丁雅雯不僅能每天陪父母吃晚餐，飯後還能帶心愛的毛孩去散步。她還規劃著要在今年到日本旅遊，或是帶著毛孩來趟環島之旅，把握當下的同時，因為收入穩定，也能為結婚、買房做更長遠的規劃。

永慶房屋雙北直營門市再展店「每月38K起、最高16K季獎金」招募服務專員（圖／永慶房產集團提供）

▲丁雅雯從不敢主動跟陌生人說話的「社恐」，在永慶成功蛻變，獲選「2024年度績優服務專員」。

永慶房屋雙北直營門市再展店「每月38K起、最高16K季獎金」招募服務專員（圖／永慶房產集團提供）

▲永慶房屋在雙北市有近300家直營店，可以協助人員就近分發，讓丁雅雯能把握與毛孩相處的每一分時光。

全方面升級職能　讓未來出路更寬懬
穩定的收入、有意義的工作、安心的職場以及明確的福利，是永慶房屋「服務專員」職缺的優勢！永慶房屋人資部協理塗振宏補充，「服務專員」每月38K起到43K與最高16K季獎金，不是業務因此沒有業績壓力，且上下班時間固定、可以每月排休8至9天，很多同仁都回饋：「來到永慶之後收入提高、生活品質變好，還有更多時間陪伴家人了！」

此外，因為「服務專員」在地服務的時間長、人脈累積的機會多，更能創造有感服務，創造自己的工作價值。同時，也能透過觀察、學習，提升自己的應對進退能力與全方面職能。如果想進修，公司也有資源協助考照，也有機會在團隊中轉任歷練，例如轉往業務職、或總部專業職發展。

據《yes123》求職網調查，人們對全球關稅貿易戰的擔憂已浮現，有近六成擔心公司實施無薪假，還有逾八成擔心今年的加薪機會落空。對此，塗振宏強調：「房地產是內需市場，只要有買賣就有商機！」尤其關稅戰引發全球股市的連鎖效應，更凸顯不動產相對保值，永慶房屋看好台灣房市穩健發展，2025年目標展店10店、徵才不中斷，歡迎有志者加入永慶一起把握先機。

關鍵字： 永慶房市訊息永慶必知小常識

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