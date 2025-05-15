航港局啟動全額補助小船與自用遊艇裝設AIS　預計補助4609艘船舶

▲航港局本次全額補助AIS設備。（圖／航港局提供）

記者張佩芬／台北報導

為提升海上事故搜救效能並加強船舶避碰能力，航港局發布「交通部航港局補助全長未滿十二公尺自用遊艇與動力帆船及總噸位未滿二十之小船裝設船舶自動識別系統船載臺作業要點」。本次補助計畫將全額補助符合條件的小船、自用遊艇及動力帆船裝設船舶自動識別系統船載臺(AIS)，預計補助對象為4609艘船舶，補助期限至115年6月底止。

此外，已啟動相關修法作業，未來將要求小船及遊艇必須裝設AIS並訂有罰則，以確保海上交通提供更為完善安全保障，並有效防範潛在的海上事故。

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航港局說明，AIS系統可有效強化船舶間識別與通聯能力，協助避碰並即時通報海上事故資訊，是提升航行安全與搜救效率的重要工具。透過本次全額補助方式，減輕船主經濟負擔，同時能提升小型船舶與遊艇的安全防護，減少海上事故發生。

航港局局長葉協隆指出，根據現行法規，總噸位20以上船舶、載客小船與非自用遊艇已要求裝設AIS，但目前小型船舶與自用遊艇尚未強制要求裝設。此次，補助計畫採全額補助，補助期限至115年6月底，每船限補助1臺，呼籲符合補助條件的船主踴躍申請裝設AIS，相關申請資訊可於航港局官網查詢(網址https://ppt.cc/fcHenx)，後續請船主於航行中確實開啟AIS訊號，且非經航港局許可，不得自行修改該船核配之水上行動業務識別碼或挪為他用，共同維護海上交通安全與航行環境。

航港局提醒，針對小船及遊艇必須裝設AIS部分，目前已啟動修法作業，未來將從法規層面強制要求所有船舶裝設AIS並訂有罰則，此措施旨在確保海上航行安全，並有效防範潛在的海上事故，呼籲符合補助條件船主把握機會儘快申請，以免受罰。