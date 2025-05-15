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半導體關稅恐重創台韓？　外媒曝「晶片風暴」正在醞釀

▲▼ 半導體晶片 。（示意圖／路透）

▲ 半導體晶片 。（示意圖／路透）

記者陳瑩欣／綜合報導

美國總統川普的半導體關稅遲遲未公布，根據《法新社》報導，市場擔憂一場晶片風暴正在醞釀，川普政策的明顯意圖是迫使亞洲晶片巨頭將生產轉移到美國，對晶片製造強國韓國和台灣來說，其影響可能是巨大的。

報導稱，上個月，美國宣布對半導體技術進口進行國家安全調查，這可能使該行業成為川普總統貿易攻擊的目標，並可能造成毀滅性的關稅，對於晶片製造強國韓國和台灣來說，其影響可能是巨大的。

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韓國是三星電子和SK海力士的所在地，而台灣則擁有全球最大的晶片代工製造商台積電。它們共同生產了大量高階晶片，這些晶片已成為全球經濟的命脈，為從智慧型手機到飛彈等各種產品提供動力。

2024年，台灣向美國出口了價值74億美元的半導體，而韓國的出口額則飆升至107億美元，創下歷史新高。

專家表示，迫在眉睫的關稅威脅促使人們囤積物資，因為人們擔心關稅將推高消費價格並損害晶片製造商的利益。

台灣晶片公司聯發科（2454）的一位前工程師告訴法新社，川普政策的明顯意圖是迫使亞洲晶片巨頭將生產轉移到美國。

他表示，「台積電到美國去建廠就像交保護費一樣。」並補充說，這些項目在成本高的美國幾乎沒有盈利，利潤率「超低」。

「從美國的角度來看，為了自己的利益而犧牲世界其他國家是合乎邏輯的，只是我們恰好是被犧牲的對象，」這位工程師說。

韓國產業經濟貿易研究院高級研究員金養平向法新社表示，美國總統的收費可能「相當複雜」。

美國不會對整個產業徵收一種關稅，而是可以針對不同的產品，例如對高速運算至關重要的 HBM 和用於記憶體的 DRAM。

這名前聯發科工程師表示，對該行業徵收任何高額關稅都將是一個沉重打擊，因為該行業依賴複雜的製造鏈來生產高端科技產品。

全球最大的記憶體晶片製造商三星和領先的記憶體晶片供應商SK海力士嚴重依賴透過中國大陸、台灣和越南向美國間接出口。

例如三星在韓國生產電視面板，然後在越南組裝成成品電視，再運往美國。

韓國西江大學教授鄭在旭表示，鑑於美國的產能有限，將晶片生產完全轉移到美國也是不可行的，因此任何措施「都不太可能長期持續」。他指出，美國可以依賴的進口替代國家並不多，如果徵收關稅，物價上漲是不可避免的。

關鍵字： 半導體川普晶片台灣關稅

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