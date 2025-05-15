產業受衝擊！　許舒博喊話支持台電撥補、採用多元發電

▲商總理事長許舒博。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

台電向立法院爭取撥補1000億元預算，8大工商團體發出聯合聲明表達支持，商總理事長許舒博今（15）日受訪也強調，目前產業面臨關稅、匯率變動衝擊，擔憂電價上漲會影響整體產業發展，呼籲朝野支持這次撥補，也希望這次撥補後能讓台電採用多元發電方式，讓台電恢復正常營運。

許舒博表示，目前面臨到國際局勢整個大轉變，包括川普關稅、匯率變動，造成國內非常大的衝擊，表面上看不出來，實際上隱憂一直都存在，所以很怕因應夏季電價時，會影響到整體產業的發展以及民生用電，所以8大工商團體有建議，希望朝野間不要再因政治互相爭鬥，造成對國家產業和民生的重大衝擊，因此提出重大呼籲，希望這一次台電的1000億能夠撥補，讓台電穩定供電及穩定的經營環境。

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許舒博指出，台電目前財務缺口越來越重這是事實，產業界又要面臨高關稅，現在有很多產業在停工的狀態之下，將來電價上漲，會不會影響到一般老百姓的生活？我們非常擔憂，希望能夠盡快得到答案，也在這裡呼籲政府對於關稅，能不能盡快也跟美國達成協議，我們這麼順從美國，結果到現在為止，都還沒有達成協議，讓產業界非常擔憂。

許舒博強調，希望這一次的撥補完以後，能夠穩定電價，也希望能夠採用多元的發電方式，不要一成不變，在8大工商團體聯合聲明稿裡面，除了同意、希望在野的這些政黨能夠支持這次的1000億撥補以外，也呼籲執政黨對於台電的多元發電方式不要有太多的壓力干預，讓台電恢復到正常的公司營運。