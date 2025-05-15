威力彩連22槓上看5.7億元　賓士神秘男一次買20萬元閃人

▲威力彩示意圖 。（圖／資料照）



記者鄒鎮宇／綜合報導

威力彩連續22槓龜，第114000038期威力彩5.2億頭獎未開出，15日預估銷售1.35至1.45億元，頭獎累積金額預估上看5.7億元。對此，士林夜市彩券行「飛來發」業者黃偉祺表示，有一名開著賓士的神秘男子，直接出手20萬元購買威力彩電腦選號。

據《Yahoo新聞》報導，黃偉祺表示，該名男子看起來是中年人，很低調，是近期少見花費幾十萬的大戶，也相信台彩端午加碼活動推出後，買氣會增加。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣彩券公司謝志宏總經理近日宣布「114年端午加碼活動」，3款人氣遊戲加碼總獎金達新台幣4億元：

ㄧ、「大樂透」5月20日起加開「100組100萬元」，加碼期間提供億元頭獎和百萬加碼獎雙重中獎機會。

二、「BINGO BINGO賓果賓果」5月26日起「超級獎號」、「猜大小」、「猜單雙」獎金加碼14天，其中「超級獎號」為上市以來首次加碼。

三、「39樂合彩」6月9日起連續20期「二合」玩法單注獎金提高至1500元，加碼期數史上最長。

「大樂透」自5月20日起加開「100組100萬元」獎項，若100組促銷獎號未全數開出，剩餘組數將於下期加開，直到100組100萬元獎金全部送出、或是到7月4日為止。