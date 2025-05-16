SMR是缺電「救世主」　環團質疑：資本「賣夢操作」不是技術突破

▲地球公民基金會專員林冠伶表示，SMR並不是什麼嶄新的科技突破，而是舊技術重啟。（圖／記者林挺弘攝）



記者潘姿吟／專題報導

在環保團體眼中，SMR並不是那麼值得期待。地球公民基金會專員林冠伶表示，目前，SMR在全球尚無任何實際商轉案例，這一點必須被認真看待。她認為，我們在討論核能時，不能只將它當成技術問題，更應理解它作為一種「能源產業」，也同時是一門「需要被行銷包裝的生意」。

林冠伶指出，「任何一個產業都需要行銷。核能也一樣，SMR正是一個非常典型，需要被好好行銷的產物。」她觀察，目前全球所有SMR開發案幾乎都停留在「低價承諾」階段，開發商強調「我們成本很低」、「興建期很短」、「安全性更高」，這些說法聽起來極具吸引力，卻都尚未經過實際驗證。

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▲2009-2021各技術發均化能源成本趨勢。資料來源：2022世界核能產業現狀報告；台灣氣候行動網絡翻譯



她引用華爾街投資銀行Lazard 的統計資料指出，從2013年以後，核能發電的成本不降反升，2021年每千度電已達150美元，反觀太陽能則降至50美元以下。她直言：「核電成本其實越來越高，所謂『便宜』，目前都還只是口號。」

此外，她也提醒大家注意一個被忽略的面向：「SMR雖然強調『小型』，指的是發電量低於300MW，但它的實際佔地並不小，平均一座SMR佔地約14公頃，與台北大巨蛋規模相近，這不是什麼迷你裝置，而是實實在在的大型設施。」

更重要的是，林冠伶指出，SMR並不是什麼嶄新的科技突破，而是舊技術重啟。早在1960年代，美國、加拿大、印度等地就曾嘗試推動類似的「小型反應爐」，但這些早期SMR大多都在運轉期滿前就提前退場，主因就是發電規模太小，無法攤平建置成本，反而讓每度電的單價居高不下。

「很多人把SMR當作救世主，但它更像是一種以技術為名的『賣夢』操作，透過話術與承諾吸引資本，實際成果卻仍停留在設計與宣傳階段。」她語氣堅定。



▲地球公民基金會專員林冠伶(右二)指出，全球所有SMR開發案幾乎都停留在「低價承諾」階段，開發商強調「我們成本很低」、「興建期很短」、「安全性更高」，這些說法聽起來極具吸引力，卻都尚未經過實際驗證。（圖／地球公民基金會提供提供）

「波音飛機出問題還能召回修理，但核電不能。」她強調，SMR若發生事故，是無法輕易回頭的風險。「我們認為，SMR不只是風險高，它更像是一個結構性的陷阱。一旦投入資源，就會逐步加深依賴，最後可能被拖進去出不來。」

林冠伶最後提醒，台灣是一個資源有限的島嶼，在能源選擇上應格外謹慎，「我們沒有那個本錢，把核能當成可以冒險的選項。」