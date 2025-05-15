抽中有望賺破萬！創控科技申購中籤率0.8％　21日掛牌上市

▲創控董事長王禮鵬。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

半導體先進製程AMC奈米監測設備廠創控科技（6909）長時間布局3奈米以下製程有成，現配合上市前辦理公開申購作業，今日已順利完成抽籤事宜，根據臺灣證券交易所公布資訊，參與創控初次上市案公開申購合格件數129,106件，中籤率為0.8％，創控每股承銷價為32元，預計將於5月21日正式掛牌上市，以15日成交均價43.07元計算，約有34.59％的溢價差。

創控以自有品牌MiTAP系列產品提供監測低濃度AMC（氣體分子污染物）的客製化解決方案，產品兼具移動性、即時性、高頻率監測分析，偵測極限與大型實驗室標準一致，廣泛應用於半導體產業及環境監測，透過指標客戶的導入，已經建立使用口碑，目前在全球有超過500台創控機台設備持續運營，且數量持續增加。創控逾百件全球發明專利，公司設備耗材均有自主專利保護，隨著機台設備的銷售，後續的維運、耗材更換也持續攀升，維運及服務收入亦持續穩定增長，創控得以保持優於產業成長幅度的量能。

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創控持續深化兩大應用場景，包括半導體微汙染物（AMC）精密監測與 ESG 氣體汙染監控，目前半導體製程控管約占創控營收8成、環境空氣監測約2成。在半導體AMC市場應用，創控屬汙染監測領域，引領AMC防治及去除方針，可以預防AMC汙染及協助審核評估化學濾網效能，掌握最佳更換時機。創控在半導體產業應用，包含潔淨室監測、廠房廠務環境、生產設備環境、晶圓載具環境以及先進製程的設備內微環境監控。3奈米以下先進製程節點對AMC監測的剛性需求、新產品針對晶圓傳送盒（FOUP）內部微環境常見汙染物即時監測，半導體廠的廠務設備端及微環境AMC監控強烈需求，更隨著 2 奈米世代導入 GAA 架構與背面供電設計，製程監控潔淨門檻再提升，創控亦提前布局未來需求，都提供創控相當大的成長動能。