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核電停機 = 燃煤回升？　專家反駁：實際上將創30年新低

▲▼517非核家園下一步,ESG,風電,風機,天然氣,核電。（圖／記者林挺弘攝）
▲政府近年大力推動再生能源，並同步展開「以氣換煤」，2024年燃氣全年發電首度超越燃煤。2024年燃煤發電降至39.3％、燃氣提高至42.4％。至於核能，僅存核三廠一部機組發電貢獻4.2%。（圖／記者林挺弘攝）

記者潘姿吟／專題報導

不同於技術本位或環保觀點的看法，來自氣候政策研究者。「2025年不會缺電。」台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯開門見山說：「核三廠除役早就在台電與能源部的規劃內，台電資料顯示，2025年備轉容量率可達8.5%，在國際上是非常安全的標準。」

趙家緯指出，台電早在2023年就於總統府簡報，2033年前的用電預測與備轉容量規劃。當時是在整個經濟成長率比較亮眼的時候提出來的一個預估，數據顯示，台灣在2025年5月17號核三停機後，供電適足性這塊，其實是比較不用擔心，備轉容量率仍可達8.5%，處於「電力專家普遍認可的安全範圍內。」他也強調，即使在夏季用電尖峰時段的晚間6點到8點，燃氣調度加上整體光電佈局，已能彌補核電缺口。這個部分，不用擔心。

▲▼第二場三接遷離公投意見發表會，反方代表台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯。（圖／記者林敬旻攝）

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▲台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯指出，政府近年大力推動再生能源，同步展開「以氣換煤」，2024年燃氣全年發電首度超越燃煤。（資料圖／記者林敬旻攝）

接下來的問題是，外界擔憂核電廠陸續停機後，將迫使台灣回頭倚賴燃煤發電。趙家緯明確指出：「事實正好相反！根據經濟部能源署在今年3月的最新統計，台灣的能源結構在2024年出現重大轉折：燃氣發電量已超越燃煤，成為第一大來源。」

他進一步說明，在核三廠2號機除役的預期下，燃煤的發電占比預計將降至27%以下，根據台電的最新資料，這個數字上次出現在1991年，已經是30幾年前的事情了。

趙家緯強調，這不是能源轉型的倒退，而是台灣正在結構性地降低對燃煤依賴。他說明，許多人誤將「火力比重仍高」等同於「燃煤回升」，實際上這是對能源結構變化的錯誤解讀，「過去核電仍有10%以上占比時，火力發電佔比達80%，其中燃煤是主力；如今，火力發電整體下降，燃氣取代燃煤，而不是燃煤填補核電的空缺。」

▲▼發電裝置容量。（圖／取自經濟部能源署）

▲發電裝置容量▼發電量結構。（圖／取自經濟部能源署）▲▼發電量結構。（圖／取自經濟部能源署）

這樣的轉變也直接反映在排碳數據上。根據經濟部能源署公布的最新資料，2024年（113年度）台電排碳係數為每度電0.474公斤CO₂e，較2023年的0.494公斤進一步下降，顯示脫碳進程持續推進。若與2016年高峰期的0.530公斤CO₂e相比，整體已下降約10.6%。

趙家緯指出，這項變化充分說明燃氣逐步取代燃煤的具體成效。他強調：「我們不是靠增加燃煤來補核電，而是靠前期規劃、能源轉型與電網調度，這點非常關鍵。」

▲▼517非核家園下一步-清大教授李志浩專訪。（圖／記者林挺弘攝）

▲517非核家園下一步？清大核工所教授李志浩認為，不管如何，總要有人，願意留下來研究、把知識留下來。（圖／記者林挺弘攝）

SMR是一場技術革新，也是一場賭注。支持者看中其安全、模組化、具量產潛力；反對者質疑其成本、可行性與風險。台灣該不該投注於此？清華大學核子工程與科學研究所教授李志浩的答案是：「現在或許還不到下決定的時候，但總要有人，願意留下來研究、把知識留下來。」

在他眼中，所謂「非核家園」不會真的徹底廢核，因為核廢料還在、核融合還在研究、而人還在思考新的解方。他相信，只要種子未斷、技術還在，風向若變，台灣依然有選擇的餘地。

►「電夠用」只是幻覺　美推 SMR「從非核變新核」台灣準備好了嗎？

►SMR是缺電「救世主」　環團質疑：「賣夢操作」不是技術突破

►批賴清德「幻想」　核工專家：請政府說清楚「新核能」是什麼？

►等黃仁勳開金口　專家：核電翻身全看產業領袖一句話

►SMR引資本市場關注　谷月涵：技術進度仍在初期階段

►核能是解方？　簡又新：關鍵是「能源多元化」

關鍵字： ESG非核家園放寬核電歸零SMR核三風電風機天然氣核電

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