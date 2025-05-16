快訊／台積電跌2元至991　台股開盤上漲2點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

美股4大指數有漲有跌，台股今（16日）以21731.88點開出，指數上漲1.63點，漲幅0.01％。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌2元來到991元，跌幅0.2％；鴻海（2317）下跌1元至158.5元；聯發科（2454）下跌5元至1365元；廣達（2382）下跌0.5元來到277元；長榮（2603）上漲1.5元至247元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

美股主要指數在前一交易日有漲有跌，道瓊工業指數終場上漲271.69點或0.65％，收在42322.75點；標準普爾500指數上漲24.35點或0.41％，收5916.93點；那斯達克指數下跌34.49點或0.18％，收在19112.32點；費城半導體指數下跌28.29點或0.57％，收4932.45點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 42322.75 ▲271.69 ▲0.65% S&P500 5916.93 ▲24.35 ▲0.41% NASDAQ 19112.32 ▼34.49 ▼0.18% 費城半導體指數 4932.45 ▼28.29 ▼0.57%

資料來源：證交所