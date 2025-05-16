獲利了結賣壓沈重　Gogolook改列一般板首日亮綠燈

▲Gogolook（走著瞧）上市首日，亮燈跌停。（圖／公司提供）

記者巫彩蓮／台北報導

Gogolook（6902）於今（16）日從創新板改列一般板上市，第一季合併營收2.39億元，年增幅達14.4%，營業淨利達1000萬元，歸屬母公司業主淨利829萬元，每股稅後盈餘（EPS）為0.26元，惟掛牌價104元，遠高於65元承銷價，獲利了結賣壓出籠，股價打落93.6元跌停，截至11點40分左右，跌停委買張數1179張。

Gogolook創立於2012年，運用自有防詐資料庫與AI技術，提供消費者防詐、企業端防詐，以及金融科技服務，所開發的個人數位防詐APP Whoscall 主要服務範圍涵蓋日本、韓國、泰國、馬來西亞、香港、菲律賓與巴西等市場，全球下載量已突破1億次。

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Gogolook的AI 技術研發奠定於全球最齊全的通訊與數位防詐數據資料庫，涵蓋電話號碼、網站、虛擬貨幣錢包地址等，2024年收購總部位於荷蘭的企業防詐解決方案品牌「ScamAdviser」以及全台流量最大的消費金融平台「袋鼠金融」等，海外營收佔比近五成，涵蓋東南亞、東北亞、歐美市場等。

Gogolook為純軟體企業，營運不受關稅衝擊，平均毛利率在9成上下，與純軟體產業高水準毛利率一致，2025年將邁入穩健、持續成長的獲利元年。

