緯創：AI伺服器具剛需不受關稅影響 　德州新廠明年啟用

▲緯創董事長林憲銘今日出席股東會。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

緯創（3231）今（16）日召開股東大會，由董事長林憲銘主持會議，他表示，現階段關稅戰雖有90天的暫停線，但變數難預測，與其猜測未來走向，不如預作規畫，其中持續加碼北美布局，德州達拉斯新廠預計明年啟用，將成為高階高效能運算（HPC）產品關鍵生產據點。

另林憲銘指出，今年AI伺服器領域成長力道強勁，即便面對美中科技禁令及潛在關稅壓力，對終端採購意願影響有限，剛性算力需求依舊存在，高階產品仍然供不應求。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林憲銘指出，雖有關稅90天的關稅暫緩期，但此後如何發展，其實沒有人能夠準確預測，無論在關稅戰發生前和發生後，緯創進行全球產能調節，一定是根據客戶需求去做，「如果我們自己沒有能力布局在先，也很難跟客戶有很好的溝通。」

他認為，10%關稅可能是「最基本的門票」，「如果超過30%以上，那當然是很不利」，例如最先美國提出對等關稅中台灣部分產品稅率高達32%，則對整體營運勢必造成重大衝擊，公司必須預作因應。

針對美國布局，緯創總經理林憲銘表示，德州達拉斯新廠為現成建築，僅需裝修即可啟用。緯創執行長林建勳也表示，我們已經在當地經營十年以上，擁有超過千人的團隊，並以維修與工程驗證業務為主。這一次擴建主要因應AI與HPC等高階產品的需求成長。