海研會「國際貨物承攬運送業從業人員訓練班第01期」　政府補助逾八成

▲海研會「國際貨物承攬運送業從業人員訓練班第01期」政府補助80-100%。（圖／海研會提供）

記者張佩芬／台北報導

中華海運研究協會開辦勞動部勞動力發展署產業人才投資計畫「國際貨物承攬運送業從業人員訓練班第01期」(課程代碼：163290)在職訓練課程，歡迎海空貨運承攬運送、報關、船務、國際貿易、國際物流相關從業人員，或對海空貨運運輸有興趣及提升相關實務知識、技能之業界人士報名參加。

勞動部勞動力發展署產業人才投資方案係以「3年10萬」的補助方式，凡年滿15歲以上，具就業保險、勞工保險、勞工職業災害保險或農民健康保險在職投保勞工，參訓完成課程規定時數後，就能獲得80%或100%的訓練費補助，鼓勵在職者選擇適合個人職涯發展的課程強化專業技能；資深員工更可藉此精進職能，以因應瞬息萬變的市場需求。

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本課程上課時間為6月14日至8月2號每週六9:00~12:00-13:00~16:00，內容包含國貿實務、海空貨運實務、國際電商物流、危險品運送規則、海空運通關實務、海上保險案例研討及貨物索賠案件法律研析等內容，課程報名期間自5月15日至6月11日下午6時止，報名請至勞發署「台灣就業通在職訓練網」報名參訓(網址：)、或電洽02-25517540分機14林先生，名額有限報名速從。