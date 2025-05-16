外資買超157.13億連11買　買超前10名金融股占了6檔

非核家園首日供電亮黃燈 台電：免驚！供電還算足夠

非核家園上路首日，台電用電儀錶板在今（18）日傍晚突然亮出黃燈、供電吃緊的訊號，引發各界熱議，不過台電表示，今日白天備轉容量都在10%以上，供電充裕，官網相關燈號資訊要對照時間判讀，目前電力都還算足夠，不用擔心。

怕了三星電選四倍十期 台彩端午加碼首見縮水

台彩端出公益彩券端午加碼，除了加碼金額4億元較以往縮水之外，「BINGO BINGO賓果賓果」加碼項目將基本玩法的加碼移除，僅剩「猜大小」、「猜單雙」及新加入的「超級獎號」，讓彩迷熱議是否因為今年農曆春節期間瘋傳的「三星電選四倍十期」賠怕了，才讓台彩火速限縮加碼項目。

黃仁勳簽名球轉賣5000元 本尊幽默喊「要55分帳」

輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳簽名球遭高價轉賣，媒體詢問黃仁勳的看法，黃一開始以「It's ok」回應，隨後聽到轉賣價為新台幣5000元後，他高聲向拿到簽名小物的粉絲幽默喊「嘿，這個值5000元，五五分可以嗎？（50/50 ，OK？）」引發哄堂大笑。

6金控獨董行情曝光 民營「地板價」較公股高3倍

6家民營金控揭露獨立董事2024年薪酬，行情多在500萬元以上1500萬元，「地板價」為350萬元，由於財政部所主導泛公股金控獨立董事採「按月固定領薪」、年薪僅約72萬元高出逾3倍以上，多名官股金控獨董私下抱怨，凍薪超過15年以上且距市場平均行情愈來愈遠，政府根本帶頭踐踏獨立董事的專業。

快加油！明起汽油漲0.3元 柴油漲0.7元

油價連續2周降1元的好光景沒了！台灣中油公告自明（19）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.3元及0.7元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.4元、95無鉛汽油每公升27.9元、98無鉛汽油每公升29.9元、超級柴油每公升25.2元。

COMPUTEX來了！半導體薪資最強 類比IC設計工程師年薪155萬

2025 COMPUTEX將於5月20日登場，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、美超微（Super Micro）執行長梁見後等科技大佬都將進行主題演講，各界高度關注科技產業及人才最新趨勢。104人力銀行報告指出，2024年不分地區和年資，類比IC設計工程師年薪中位數155萬居科技人才之冠，半導體薪資居6大科技產業最高，以軟體工程師的工作機會最多。

川普中東行輝達台積電大漲 謝金河：一箭數鵰

美國總統川普中東行收穫滿滿，財信傳媒董事長謝金河以「一箭數鵰」分析情勢，包括扭轉中東新秩序、拿到3.6兆美元協議投資，並讓特斯拉、輝達、超微（AMD）等企業獲得龐大訂單，進一步帶動台積電，讓輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳台灣行再度光芒萬丈。

關稅壓力升溫 法人建議聚焦黃金、債券資產抗震配置

美國總統川普祭出高額關稅政策，對國際貿易、企業獲利與通膨預期形成多重壓力，國泰證券觀察，目前市場呈現高度「風險趨避」氛圍，波動性高的風險性資產，如成長型股票、原物料及新興市場表現相對疲弱，反觀高信評債券、公用事業與貴金屬等防禦型資產則相對穩健，因此，國泰證券針對「黃金」、「債券市場」抱持「正向」展望，建議投資人在股市波動加劇期間，可多關注具備抗震能力的資產類型，優化整體投資組合。

黃仁勳「兆元宴」！仁寶沒缺席了 董座親自出席

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳傍晚與往年相同將在「磚窯古早味懷舊餐廳」宴請重要台廠供應鏈，令人驚喜的是，上一次電子五哥中，唯一缺席的仁寶（2324）此次終於收到邀請，並由董事長陳瑞聰親自出席。

黃仁勳兆元宴經典照再現！ 7龍頭大廠老闆齊坐首排

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳傍晚與往年相同在「磚窯古早味懷舊餐廳」宴請重要台廠供應鏈，飯局中場時再如同今年初一樣與台廠夥伴們一起出來大合照，重現兆元宴經典照，