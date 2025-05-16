外資買超157.13億連11買　買超前10名金融股占了6檔

▲外資買超157.13億元，中信金居外資買超第1名個股。（圖／記者李毓康攝）
記者巫彩蓮／台北報導
金融、航運領軍下，今（16）日台股收高113.44點或漲幅0.52%，以21843.69作收，今日外資再度買超157.13億元，連續11買，買超第1名為中信金（2891），連續12個交易日買超，國泰金（2882）、玉山金（2884）、台企銀（2834）、新光金（2888）、凱基金（2883）等5檔同列外資買超前10個股。
三大法人今日買超116.89億元，其中外資連11買，買超157.13億元；投信賣超34.17億元；自營商則續賣超6.07億元，其中自行買賣部分賣超9.68億元，避險方面賣超15.75億元。
受到台股波動、匯損壓力，大型金融4月獲利表現下滑，惟近期新台幣匯率波動趨勢，外資持續回補金融類股，今日買超第1名個股為中信金，買超張數3萬9827張，買超第3名、第4名、第6名、第7名、第9名分國泰金、玉山金、台企銀、新光金，以及凱基金，買超張數為2萬9729張、1萬8821張、1萬6518張、1萬5767張、1萬1159張。
外資買超前10大個股有6檔金融股，貨櫃三雄陽明（2609）、長榮（2603）以及萬海（2615）分居外資買超第2名、第5名、第10名個股，買超張數3萬8389張、1萬8548，以及1萬856張，買超前10名只有聯電（2330）一檔是電子股。
外資賣超前10名個股群創（3481）1萬4314張、仁寶（2324）1萬2124張、神達（3706）8881張、中鋼（2002）7149張、瑞軒（2489）6273張、和碩（4938）3912張、泰金寶-DR（9105）3623張、中鼎（9933）3258張、亞力（1514）2892張、英業達（2356）2877張。
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