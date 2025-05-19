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分析師：00929績效、防禦力、升息行情可期！5／19最後買進日

財經中心／綜合報導

近期關稅戰降溫、美國解除晶片出口限制雖帶動行情回暖，但美國總統川普力推弱勢美元，加上全球景氣前景不明、美債避險魅力減弱，市場變數仍多。專家建議，多重風險交織下，資產配置應強化防禦性，可考慮納入穩健績優股，或防禦型成分股占比較高的高股息ETF，如復華台灣科技優息（00929）與群益台灣精選高息（00919）防禦類股比重皆逾26%，以提升投資組合抗震力。

美中互降關稅及美國撤銷AI晶片禁令，激勵美股上漲，也推升台股走揚，重返季線可期。然而台股後市仍面臨兩大挑戰，其一是匯率風險，台幣近期強勢，一度升破30元關卡，出口產業首當其衝。多位經濟學者示警，2025年下半年全球需求疲軟恐拖累台灣經濟，若台幣續強，出口導向產業將面臨報價優勢流失及利潤壓縮風險，尤以中小企業受創最深。

台幣升值亦重擊壽險業，美元資產帳面損失數千億元，加上高度依賴債券收益，在美國短債殖利率劇烈波動下，資金運用更趨困難。若台幣續升，壽險業資本適足率恐拉警報，投資人信心也將受損。

其二是美債信任危機浮現，美國短期公債規模高達6.5兆美元，約占整體兩成，並將於2025年6月底集中到期。若市場對美元信心動搖，債務違約疑慮恐引爆新一輪金融風暴。

分析師警告，近期美債殖利率異常波動，反映投資人對美國財政政策信心下滑，一旦違約風險升高，恐波及全球債、股及商品市場。

市場仍處於動盪之際，專家建議，投資人宜聚焦防禦型資產，特別是高股息ETF與具價值支撐的績優股。個股方面，如聯電、群光、漢唐、聯發科、神基、鈊象、中美晶、新普、瑞儀等，憑藉穩健營運及豐沛現金流，被視為資金避風港。

ETF 則以防禦類股權重高者勝出。根據彭博統計(截至5/13)，六大熱門高股息ETF中，以復華台灣科技優息（00929）防禦類股比重最高，達28.7%，群益台灣精選高息（00919）亦有26.2%，為A級防禦首選；其餘如元大台灣價值高息（00940）、元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）與元大台灣高息低波（00713）也具一定配置，值得關注。

六大人氣高股息ETF防禦類股權重

▲▼ 財經,關稅戰,台幣升值,防禦型資產,高股息ETF,00919,00929,0056,00940,00878 。（圖／資料照）

資料來源：彭博；資料日期：2025/05/13

面對「台幣升、債券跌」雙重壓力，專家認為，鎖定防禦型股票與高股息ETF，精選標的、分散布局，方能提升資產防護力，穩健度過盪時期。

關鍵字： 財經關稅戰台幣升值防禦型資產高股息ETF009190092900560094000878

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