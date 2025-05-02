71.6萬股民注意！00929配息微增至0.07元　年化配息率逼近5%

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

擁有71.6萬股民的台股ETF月配始祖復華台灣科技優息（00929）今（2）日公告配息評價，配息金額由前一次0.05元提高到0.07元，以今日17.09元收盤價計算，年化配息率為4.9%，預計5月20日除息，5月19日最後買進日，收益分配發放日為6月16日。

00929資產規模為1666億元，自從2024年12月到2025年4月連續5次均維持配息0.05元低檔，此次配息則是增加0.07元，其過去配息最高紀錄為0.2元。

