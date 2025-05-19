Glass Lewis認同可成有待改革　呼籲支持外資候選人

▲可成外資股東之一的王亞倫。（圖／外資股東提供）

記者高兆麟／綜合報導

可成（2474）將在5月27日股東會進行董事改選，國際投票顧問機構GL（Glass Lewis）出具投票報告建議，投票支持瓦山塔跟寶塔街外資股東所提名的1名董事候選人王亞倫和1名獨立董事候選人法學博士許兆慶。另外，指標性的美國兩大退休基金，包含最大的加州公務員退休基金CalPERS與第二大加州教師退休基金CalSTRS等兩大重要股東，兩家機構均在官網上揭露反對可成董事會提名的全數7位候選人，支持外資股東提名的3位獨立董事，肯定股東行動主義的必要性。

Glass Lewis機構報告指出，可成轉型進度緩慢、獲利主要依賴非營運項目、資產過度集中於金融商品，讓人質疑可成本業獲利是否穩定可持續，且是否真靠營運實力所達成。自2021年至2024年，可成對長期非營運投資的曝險大增逾14倍，顯示資本未有效投入營運或轉型，進一步加深對資產結構的疑慮。對於一家截至2025年第一季資產中逾85%為現金、約當現金與長期投資的公司而言，可成以產業經驗作為理由，反對外資股東提名的董事及獨立董事候選人，可信度相對薄弱。

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機構更指出，更需留意的是，可成的治理架構已導致諸多問題，公司以存疑理由否決股東提案，與健全公司治理不符。此外，可成在本次選舉中迴避此事，亦顯示董事會缺乏開誠布公。對於董事長家族內線交易，可成公司回應金額不高，但金額並非重點，實質上缺乏內控防範才是主因。

不過，另一家機構報告因為負責團隊更換頻繁，報告內容多處相互矛盾，該報告內容指出，可成在該機構ESG QualityScore 董事會結構評為High Risk（高風險）滿分10，且去年該機構報告贊成股東提案，2023年可成卻違法排除股東提案，遭金管會裁罰。依照該機構對外公布的投票準則，可成董事會未有效監督管理層，會建議反對該董事成員。但該機構可能人力有限資源不足，不但今年大幅延遲出具報告的標準時間，且缺乏以往的量化佐證與具體分析，或因對於台灣特有的累積投票制度不熟悉，導致報告內容與該機構公開的投票準則相互衝突，外資股東深表遺憾。

外資股東指出，今年以1％股東身份提名，讓可成相較以往透明度提升。透過爭取話語權達到督促企業治理健全轉型與監督的目的，讓可成的營運及未來發展更好，是本次股東行動主義的目的，也期望股東們能慎重將Glass Lewis與指標性股東美國兩大退休基金的評估與建議納入，選擇更能帶領公司前進的候選人。