台灣精品組隊挺進世壯運　福熊啦啦隊熱力開場應援開幕遊行

▲台灣精品吉祥物福熊與啦啦隊於世壯運開幕熱力開跳，幫參賽選手應援。(圖／貿協提供)

記者張佩芬／台北報導

為展現台灣大健康產業創新實力，宣傳Go Healthy with Taiwan的熱血精神，台灣精品力挺2025雙北世界壯年運動會，號召吉祥物「福熊」、啦啦隊、參賽選手參加開幕遊行，讓世界看見台灣的健康魅力與創新動能。

2025雙北世界壯年運動會開幕遊行5月17日於臺北市政府前廣場盛大登場，台灣精品特別安排吉祥物「福熊」與啦啦隊登上開幕遊行舞臺，帶來專屬應援舞蹈，為2.5萬名來自海內外的參賽選手加油打氣。台灣精品隊則高舉巨型加油布條現身萬人開幕遊行隊伍，搭配福熊造型空飄氣球與專屬加油棒，現場氣氛熱血沸騰，展現十足動感與活力，讓世界看見臺灣的健康魅力與創新動能。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲百人台灣精品隊高舉巨型加油布條，熱血現身萬人開幕遊行隊伍，搭配福熊造型空飄氣球與專屬加油棒，讓世界看見台灣的健康魅力與創新動能。(圖／貿協提供)

雙北世壯運博覽會5月10日起於松菸盛大開展，首週即吸引萬人參觀！台灣精品集結11大品牌獲獎運動產品，攜手潘若迪、峮峮等8位人氣明星打造「明星應援健身房」，透過互動遊戲、有獎徵答送出豐富好禮，現場氣氛熱鬧滾滾，歡迎參賽者及民眾6月1日前前往參觀體驗。5月25日田徑公路賽當天早上，台灣精品也將於起終點拱門旁設置加油攤位並舉辦抽獎活動，為參加10公里及半程馬拉松的選手熱情加油，展現臺灣健康產業的活力與創新！

由經濟部國際貿易署主辦、外貿協會執行的「台灣精品」計畫為雙北世壯運官方贊助商，以創新與領先精神，將台灣運動產品推向全球。更多活動資訊請關注「台灣精品」臉書粉絲團或官網。