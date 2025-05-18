黃仁勳簽名球轉賣5000元　本尊幽默喊「要55分帳」

記者陳瑩欣／台北報導

輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳簽名球遭高價轉賣，媒體詢問黃仁勳的看法，黃一開始以「It's ok」回應，隨後聽到轉賣價為新台幣5000元後，他高聲向拿到簽名小物的粉絲幽默喊「嘿，這個值5000元，五五分可以嗎？（50/50 ，OK？）」引發哄堂大笑。

▲輝達（NVIDIA)共同創辦人暨執行長黃仁勳對拿到簽名小物的粉絲說，轉賣要55分帳。（圖／記者黃國霖攝）

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黃仁勳指出，他原本以為簽名球會留下來紀念或送給父母長輩，不過粉絲選擇轉賣也沒關係，直說「It's only small money（小錢）」、「It's ok」（沒關係）。

黃仁勳表定明（19）日上午11點於台北流行音樂中心COMPUTEX 2025發表首場發表主題演講，今（18）日傍晚提前離開下榻飯店前往場勘與綵排，他坦言「非常緊張」並表示今晚不會逛夜市。

至於演講內容，黃仁勳表示，將分享NVIDIA如何改變世界、過去一年AI有什麼新發展，另外還會介紹NVIDIA有什麼改變、公司新產品、AI新系統、軟體，還有很多「新宣布」到時揭曉。

另對藝人比莉在世壯運後台教跳舞，黃仁勳笑稱自己不會跳舞，不過「她的確在昨晚教我跳舞」。