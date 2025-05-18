COMPUTEX還有驚喜　英特爾新任CEO陳立武抵達台灣了

▲英特爾新任執行長陳立武18日下午抵達台灣。（圖／翻攝英特爾官網）

記者趙蔡州／綜合報導

2025台北國際電腦展（COMPUTEX）將在20日登場，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、美超微（Super Micro）執行長梁見後等科技大佬都將進行主題演講，除此之外，備受注目的英特爾（Intel）新任執行長陳立武也在18日下午抵達台灣，他帶領的供應鏈團隊將亮相展會。

陳立武18日從美國聖荷西出發，並於下午2點55分順利降落松山機場，預計19日晚間會在台北寒舍艾美酒店三樓宴會廳主持「英特爾40週年晚宴－The Power of Partnership」，特別向台灣眾多策略夥伴致謝。

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儘管陳立武這次不會在台北國際電腦展進行主題演講，但他率領的供應鏈與技術團隊將會在會場亮相，預期將為台灣半導體及AI產業注入全新的動能，深化雙方產業合作鏈結。

陳立武是英特爾創立以來首位華裔執行長，他上任之際正逢公司營運挑戰與製程瓶頸，他上台後立刻推動內部變革，包括簡化企業決策結構、重新啟動AI晶片策略，並重點發展晶圓代工與先進封裝兩大關鍵領域。

至於陳立武會不會在台灣跟黃仁勳見面。黃仁勳18日受訪時表示，兩人不會在台灣見面，但可以在加州見面。