我國船舶監理自東京備忘錄第14名躍升為第6　締造歷史最佳成績

▲航港局偕同驗船中心召開座談會 宣導國輪管制要求及強化航安作為（圖／航港局提供）

記者張佩芬／台北報導

交通部航港局今(19)日表示，東京備忘錄(TOKYO MOU)於5月公告最新的海運管理績效年報，我國再次榮登東京備忘錄「白名單」國家，已是連續第8年獲得白名單之肯定，成績排名更由去年的第14名躍升至第6名，締造歷來最佳表現。此外，美國海岸巡防隊亦於近期公布最新年報，我國同時列為國輪零留置紀錄之優良船旗國。

東京備忘錄為世界上最重要的港口國管制合作策略聯盟組織之一，針對到訪亞洲地區之外籍船進行港口國檢查，主要目的為消弭次標準船所帶來潛在之海事安全及海洋污染風險，我國位處東京備忘錄管制範圍，所以東京備忘錄的成績最能體現我國國輪的管理績效。

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▲航港局偕同驗船中心召開座談會，宣導國輪管制要求及強化航安作為。（圖／航港局提供）

另美國身為世界第一大經濟體，世界各國透過海運與美國往來非常頻繁，美國海岸巡防隊(USCG)也發展出其專屬的船舶檢查及評比機制，獨立於其他港口國管制組織，到訪美國港口的外籍船舶均由美國海岸巡防隊依船舶風險評估結果實施抽查。

航港局葉協隆局長強調，海運對我國的經濟發展至關重要，航港局積極關注國籍船舶於全球海域航行安全及環保等議題，並持續推動國際海事組織(IMO)各項公約之國內法化，精進我國國輪管理效能，以具體行動落實國際責任。未來亦將持續攜手我國優良航商及驗船中心維持東京備忘錄及美國海岸巡防隊的優異成績，共同提升國際海運市場競爭力。