ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

我國船舶監理自東京備忘錄第14名躍升為第6　締造歷史最佳成績

▲航港局偕同驗船中心拜訪航商，研討強化安全管理機制作法。（圖／航港局提供）

▲航港局偕同驗船中心召開座談會 宣導國輪管制要求及強化航安作為（圖／航港局提供）

記者張佩芬／台北報導

交通部航港局今(19)日表示，東京備忘錄(TOKYO MOU)於5月公告最新的海運管理績效年報，我國再次榮登東京備忘錄「白名單」國家，已是連續第8年獲得白名單之肯定，成績排名更由去年的第14名躍升至第6名，締造歷來最佳表現。此外，美國海岸巡防隊亦於近期公布最新年報，我國同時列為國輪零留置紀錄之優良船旗國。

東京備忘錄為世界上最重要的港口國管制合作策略聯盟組織之一，針對到訪亞洲地區之外籍船進行港口國檢查，主要目的為消弭次標準船所帶來潛在之海事安全及海洋污染風險，我國位處東京備忘錄管制範圍，所以東京備忘錄的成績最能體現我國國輪的管理績效。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲航港局偕同驗船中心召開座談會，宣導國輪管制要求及強化航安作為。（圖／航港局提供）

▲航港局偕同驗船中心召開座談會，宣導國輪管制要求及強化航安作為。（圖／航港局提供）

另美國身為世界第一大經濟體，世界各國透過海運與美國往來非常頻繁，美國海岸巡防隊(USCG)也發展出其專屬的船舶檢查及評比機制，獨立於其他港口國管制組織，到訪美國港口的外籍船舶均由美國海岸巡防隊依船舶風險評估結果實施抽查。

航港局葉協隆局長強調，海運對我國的經濟發展至關重要，航港局積極關注國籍船舶於全球海域航行安全及環保等議題，並持續推動國際海事組織(IMO)各項公約之國內法化，精進我國國輪管理效能，以具體行動落實國際責任。未來亦將持續攜手我國優良航商及驗船中心維持東京備忘錄及美國海岸巡防隊的優異成績，共同提升國際海運市場競爭力。

關鍵字： 船舶監理東京備忘錄躍升為第6最佳成績

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【求摸摸還開花花】貓貓伸肉掌跟主人撒嬌討摸

推薦閱讀

輝達晶片創造AI工廠　黃仁勳金句再進化「買越多、生產越多！」

輝達晶片創造AI工廠　黃仁勳金句再進化「買越多、生產越多！」

NVIDIA創辦人黃仁勳今日在台北流行音樂中心舉行主題演講，現場5000人滿座觀看，黃仁勳一登台，就先跟台灣觀眾問好，並表示今日爸媽也來到現場當他的聽眾，隨即又秀出NVIDIA供應鏈的名單，再次報名牌，黃仁勳接著更介紹了AI晶片如何組成系統乃至於基礎建設及AI工廠，更將先前金句「The more oyu buy , the more you save」，改成了「The more oyu buy , the more you make」，表示買越多，AI工廠產能就越大，最後更以影片介紹一組超級電腦的製造過程

2025-05-19 12:10
73萬股民注意！00940成分各增10檔　納航海王2檔剔除2金融股

73萬股民注意！00940成分各增10檔　納航海王2檔剔除2金融股

資產規模1322億、受益人數73.4萬元大台灣價值高息(00940)追蹤指數今（19）日公布最新成分股審核結果，成分股增刪10檔，剔除金融股台企銀（2834）、永豐金（2890）等多檔個股，轉抱陽明（2609）、萬海（2615）、兆豐金（2886）等10檔，明（20）日起生效。

2025-05-19 17:52
萬海單周漲幅28％遭列注意股　公布4月每股虧損0.11元

萬海單周漲幅28％遭列注意股　公布4月每股虧損0.11元

萬海航運（2615）近期股價漲幅過大，被列為注意股，今（19）日應證交所要求公告4月損益，單月合併營收為114.38億元，月減2.94 %、年增13.16%；單月稅後虧損約3.02億元，每股盈餘-0.11元，萬海強調，4月本業穩定獲利，但受台幣急速升值影響，造成未實現匯兌損失。

2025-05-19 16:44
關稅多變！長榮航曝輸美貨量沒影響　有望湧現「海轉空」急單

關稅多變！長榮航曝輸美貨量沒影響　有望湧現「海轉空」急單

長榮航（2618）今（19）日舉行法說會，談到關稅政策影響，經營團隊表示，輸美貨量沒有影響，貨艙腹艙都可以裝滿，且近期都是海運爆艙缺櫃，不排除這一兩個月會有「海轉空」急單出現。

2025-05-19 15:44
輝達黃仁勳演講　5000人現場緊盯AI大勢

輝達黃仁勳演講　5000人現場緊盯AI大勢

輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳今（19）日出席2025 Computex展前記者會，表定11點演講，一早台北流行音樂中心現場就傳出5000人場地報名已滿座，上午10點前台廠供應鏈暖場起跑，由華碩（2357）董事長施崇棠、廣達（2382）資深副總暨雲達科技總經理楊麒令座談，輝達另送出印有「NVIDIA GTC Taipei」字樣特製T恤作為伴手禮，讓人眼睛一亮。

2025-05-19 10:22
高通宣布進軍資料中心市場「近期推路線圖」　看好發展機器人優勢

高通宣布進軍資料中心市場「近期推路線圖」　看好發展機器人優勢

高通總裁Cristiano Amon今日進行主題演講，並在會中重磅宣布高通將要進軍資料中心市場，至於何時會推出產品，Amon表示，預計很快就會有新消息，近期就會推出具體路線藍圖。

2025-05-19 17:40
黃仁勳演講背板「C位」驚見台北市政府　蔣萬安現場台下聆聽

黃仁勳演講背板「C位」驚見台北市政府　蔣萬安現場台下聆聽

輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳今（19）日在南港演講，背板出現「台北市政府」字樣，而台北市長蔣萬安也現身在台下聆聽，成為話題。

2025-05-19 11:19
至4月14件遺產無人繼承　共逾6660萬元全充公

至4月14件遺產無人繼承　共逾6660萬元全充公

財政部國庫署今（19）日表示，114年截至4月底無人承認繼承遺產賸餘現金繳庫，計14件，總金額6660萬397元，相較113年同期件數少2件，總金額增加2845萬8986元，悉數歸入國庫供國家政務推動統籌運用。

2025-05-19 17:04
長榮航太看關稅對出貨營收不影響　台幣升值衝擊獲利

長榮航太看關稅對出貨營收不影響　台幣升值衝擊獲利

長榮航太（2645）今（19）日舉行法說會，經營團隊表示，美國關稅對航空業增添不確定性，但對於公司出貨及營收都不受影響，今年的產能提升及維修需求成長仍保持密慎樂觀；匯率變動部分，台幣升值對公司來說是負面影響，美元貶值1％對稅前淨利減少4100萬元，但後續仍持續觀察國際市場及外幣市場變化。

2025-05-19 16:25
嘉鋼明打入全額交割股價慘吞跌停　富榮鋼恢復正常交易漲近5％

嘉鋼明打入全額交割股價慘吞跌停　富榮鋼恢復正常交易漲近5％

上市櫃公司Q1財報初步審閱結果出爐，證交所及櫃買中心公告9家公司調整交易方式，其中，嘉鋼（2067）淨值低於股本二分之一，明起被打入全額交割，今（19）日股價慘吞跌停；富榮綱（3115）則因財報淨值改善明起恢復正常交易，今股價漲近5％。

2025-05-19 10:58

讀者迴響

熱門新聞

快訊／黃仁勳開獎！　輝達台灣總部落腳北士科

「這3檔」交不出財報　股票恐成壁紙

嘉鋼明打入全額交割股價慘吞跌停　富榮鋼恢復正常交易漲近5％

怕了三星電選四倍十期　台彩端午加碼首見縮水

3檔上市櫃「淪壁紙」風險升高　明起停止交易

黃仁勳演講背板「C位」驚見台北市政府　蔣萬安現場台下聆聽

輝達黃仁勳演講　5000人現場緊盯AI大勢

黃仁勳演講利多失靈！台積電跌14元至984　台股收跌319點

連鎖飲料店老闆搶曝光！　黃仁勳「兆元宴」 親送百杯免費喝

輝達晶片創造AI工廠　黃仁勳金句再進化「買越多、生產越多！」

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【要分紅啦！】黃仁勳簽名球轉賣5000元　本尊幽默喊「要55分帳」 #黃仁勳

【不老英雄】105歲泰國選手薩旺　本屆最年長勇奪雙金

替愛女買吉伊卡哇怕出錯　爸爸貼窗逐隻確認XD

【這嗝非拍不可？】寶寶一臉懵：吃口奶不容易

【猴～抓到了！】北投市場驚見猴子偷水果！ 現場一陣騷動

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366