輝達晶片創造AI工廠　黃仁勳金句再進化「買越多、生產越多！」

記者高兆麟/台北報導

NVIDIA創辦人黃仁勳今日在台北流行音樂中心舉行主題演講,現場5000人滿座觀看,黃仁勳一登台,就先跟台灣觀眾問好,並表示今日爸媽也來到現場當他的聽眾,隨即又秀出NVIDIA供應鏈的名單,再次報名牌,黃仁勳接著更介紹了AI晶片如何組成系統乃至於基礎建設及AI工廠,更將先前金句「The more you buy , the more you save」,改成了「The more oyu buy , the more you make」,表示買越多,AI工廠產能就越大,最後更以影片介紹一組超級電腦的製造過程,和喊出「謝謝台灣」。

▲NVIDIA執行長黃仁勳主題演講。(圖/記者湯興漢攝)

黃仁勳一開始先是介紹AI將如何成為新的基礎建設,黃仁勳回顧,NVIDIA一開始是一家電腦科技公司,並想要創造一個新的平台,後來NVIDIA創造了CUDA,在CUDA被發明10 年後,他們意識到新型的電腦已經到來了,於是他們又創早了新的系統,但當時沒有人聽得懂也沒有人下訂單,那其實是DGX1,後來他送給OPENAI,於是就開啟了AI變革。

黃仁勳也說,過去三年大家都看到NVIDIA的改變,NVIDIA已經不是一家科技公司而已,他現在更是一家基礎建設的公司,但要做這些這些需要能源、金融等等支持,但你如果不知道我們要做什麼的話,大家要怎麼參與支持,所以他必須要向大家解釋得很清楚。

▲NVIDIA執行長黃仁勳站在即時運算的場景前。(圖/記者湯興漢攝)



黃仁勳說,現在我們都知道,過去基礎建設的網路叫電力,後來我們又說要資訊的基礎建設,但當時沒人了解,後來大家才知道原來這叫「網際網路」,現在他又說需要「智慧」的基礎建設,大家還是都不懂,但他可以保證,10年後你回來看,你就會了解了。黃仁勳也說,現在AI工廠要生產的是tokens,以後大家會說這家工廠每小時生產多少tokens,而不是每年或每季生產多少。

黃仁勳也利用影片來展示GPU和AI的效能,在影片中,每一幀的畫面都是用GPU進行即時運算,並藉此展示了多項工業和研究應用,甚至包括設計車輛空氣阻力模擬及氣候模擬,黃仁勳在影片結束後又上來,以一張即時運算的高解析度場景來當背景,拿出了RTX顯示卡及筆電,表示他背後每一個畫素都是即時模擬的,不過藉由AI,可以達成一個像素由電腦運算,其他9個可以利用AI生成。

▲NVIDIA執行長黃仁勳介紹AI工廠。(圖/記者湯興漢攝)



黃仁勳更開始介紹,一個機櫃的超級電腦是如何生產的,影片中,晶片先由台積電生產,再藉由鴻海等夥伴組裝,以及打電、Cooler Master等夥伴提供液冷方案,組裝完成後,一個機櫃重量達1800公斤,被運送到世界各地建構資料中心,黃仁勳此時也講出先前金句「The more you buy , the more you save」的前半段,要現場大家把後半段講完,不過這次他改成了「The more you buy , the more you make」,表示買越多,AI工廠產能就越大,最黃仁勳也喊出「謝謝台灣」,才能創造如此的科技奇蹟。