輝達晶片創造AI工廠　黃仁勳金句再進化「買越多、生產越多！」

記者高兆麟／台北報導

NVIDIA創辦人黃仁勳今日在台北流行音樂中心舉行主題演講，現場5000人滿座觀看，黃仁勳一登台，就先跟台灣觀眾問好，並表示今日爸媽也來到現場當他的聽眾，隨即又秀出NVIDIA供應鏈的名單，再次報名牌，黃仁勳接著更介紹了AI晶片如何組成系統乃至於基礎建設及AI工廠，更將先前金句「The more you buy , the more you save」，改成了「The more oyu buy , the more you make」，表示買越多，AI工廠產能就越大，最後更以影片介紹一組超級電腦的製造過程，和喊出「謝謝台灣」。

▲NVIDIA執行長黃仁勳主題演講。（圖／記者湯興漢攝）

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黃仁勳一開始先是介紹AI將如何成為新的基礎建設，黃仁勳回顧，NVIDIA一開始是一家電腦科技公司，並想要創造一個新的平台，後來NVIDIA創造了CUDA，在CUDA被發明10 年後，他們意識到新型的電腦已經到來了，於是他們又創早了新的系統，但當時沒有人聽得懂也沒有人下訂單，那其實是DGX1，後來他送給OPENAI，於是就開啟了AI變革。

黃仁勳也說，過去三年大家都看到NVIDIA的改變，NVIDIA已經不是一家科技公司而已，他現在更是一家基礎建設的公司，但要做這些這些需要能源、金融等等支持，但你如果不知道我們要做什麼的話，大家要怎麼參與支持，所以他必須要向大家解釋得很清楚。

▲NVIDIA執行長黃仁勳站在即時運算的場景前。（圖／記者湯興漢攝）



黃仁勳說，現在我們都知道，過去基礎建設的網路叫電力，後來我們又說要資訊的基礎建設，但當時沒人了解，後來大家才知道原來這叫「網際網路」，現在他又說需要「智慧」的基礎建設，大家還是都不懂，但他可以保證，10年後你回來看，你就會了解了。黃仁勳也說，現在AI工廠要生產的是tokens，以後大家會說這家工廠每小時生產多少tokens，而不是每年或每季生產多少。

黃仁勳也利用影片來展示GPU和AI的效能，在影片中，每一幀的畫面都是用GPU進行即時運算，並藉此展示了多項工業和研究應用，甚至包括設計車輛空氣阻力模擬及氣候模擬，黃仁勳在影片結束後又上來，以一張即時運算的高解析度場景來當背景，拿出了RTX顯示卡及筆電，表示他背後每一個畫素都是即時模擬的，不過藉由AI，可以達成一個像素由電腦運算，其他9個可以利用AI生成。

▲NVIDIA執行長黃仁勳介紹AI工廠。（圖／記者湯興漢攝）



黃仁勳更開始介紹，一個機櫃的超級電腦是如何生產的，影片中，晶片先由台積電生產，再藉由鴻海等夥伴組裝，以及打電、Cooler Master等夥伴提供液冷方案，組裝完成後，一個機櫃重量達1800公斤，被運送到世界各地建構資料中心，黃仁勳此時也講出先前金句「The more you buy , the more you save」的前半段，要現場大家把後半段講完，不過這次他改成了「The more you buy , the more you make」，表示買越多，AI工廠產能就越大，最黃仁勳也喊出「謝謝台灣」，才能創造如此的科技奇蹟。