長榮航太看關稅對出貨營收不影響　台幣升值衝擊獲利

▲長榮航太法說會。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

長榮航太（2645）今（19）日舉行法說會，經營團隊表示，美國關稅對航空業增添不確定性，但對於公司出貨及營收都不受影響，今年的產能提升及維修需求成長仍保持密慎樂觀；匯率變動部分，台幣升值對公司來說是負面影響，美元貶值1％對稅前淨利減少4100萬元，但後續仍持續觀察國際市場及外幣市場變化。

針對產業展望，總經理謝新文表示，美國啟動關稅戰後，航空業營運增添不確定性，貨運短期內因關稅豁免期內急單湧現，但下半年可能放緩；客運短期穩定，景氣變化影響旅遊意願，需要一段時間觀察，且客貨運景氣循環，通常要9-12個月後才會反映到實際維修需求，對於今年的產能提升及維修需求成長仍保持密慎樂觀。

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謝新文指出，由於原廠新機交機延遲，航空公司為維持客運及貨運運能，也延租或推遲飛機退役時程，2024年退役飛機數較同期減少22%；平均退役機龄較同期增加2年，市場上維修需求增加。

謝新文也提到，商用機市場需求持續增加，飛機製造商正在提升產能，以消化新機訂單需求；也持續要求供應鏈提高產能，以解決供需不平衡的問題；短期受原物料供應短缺問題，拉低原計劃生產數量，訂單遞延的情況仍在持續發生，此一狀況尚待改善解決。

至於國防及太空市場需求，謝新文說，各國持續對軍用航空器積極投入開發及增加預算需求，以加強本土技術資源研發及採購，對國內航太製造業增加競爭機會；在太空業務商業化的趨勢導引，太空零組件製造服務需求增加，推動了整個行業的需求發展，航太製造業量在此一部份成為競爭優勢。

談到未來營運策略，謝新文指出，已完成與空中巴士合作合約簽署，成功打入空中巴士供應鍾，直接供應組件至空巴產線；另也持續發展IC設備零組件製造業務，已取得多項產品訂單，首件開發及量產正進行中；至於國防部軍用商規艦載監偵型無人機標案，也依合時程巡行量產交機。

針對川普關稅看法，公司表示，出貨跟營收不受影響，主要是合約都是在桃機完工交貨，採購方面未來來自美國的項目可能因為關稅導致採購成本增加，公司跟客戶的維修合約，是以採購價加上額外服務費計算，因此材料漲價不影響公司利潤，少部分維修項目採訂價統包，視後續價格浮動是否超出合約比例進行修約。

匯率波動部分，公司指出，對公司來說台幣升值是負面影響，主要是因維修製造方面幾乎都是國外客戶，都是收取美金，營收有近7成是美元，購買航空航材也是支付美金，雖然有用自然避險，但收款部位大於避險部位，因此台幣升值對公司損益來說較負面；美元貶值1％對稅前淨利減少4100萬元，但後續仍持續觀察國際市場及外幣市場變化。

長榮航太Q1合併營收為41.9億元，年增13.3％；歸屬母公司稅後淨利為5.58億元，年增9.6％，EPS為1.49元。其中，維修事業在營收佔比為8成，製造業務在營收佔比2成