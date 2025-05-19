新購受泥船「高601號」命名下水　負起高雄港港灣疏浚及航道維護任務

▲新加坡金興造船公司董事長Thomas Tan(左4)、台灣派駐新加坡代表童大使振源(左5)、港勤公司陳董事長榮聰(左6)及財團法人驗船中心CR鄭執行長志文(左7)參與受泥船命名暨下水典禮合照。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

新加坡廠商KIM HENG SHIPBUILDING & ENGINEERING PTE LTD(金興造船工程公司)標得台灣港務公司高雄分公司，委託台灣港務港勤股公司代辦「新購受泥船1艘」購案，上周在新加坡金興造船廠舉行命名暨下水典禮，預計今年第三季交船，負起高雄港港灣疏浚及航道維護任務。

新加入的受泥船生力軍除可配合鏟斗式挖泥船及抓斗式挖泥船執行高雄港港區碼頭船席例行性清淤疏浚整平作業的海拋工作，更將泥艙容量增大至680M3的，可大幅提升高雄港內浚挖的效益。

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港務港勤公司於112年8月下訂新購受泥船1艘，並於114年5月15日舉行命名暨下水典禮，船隻原預定5月16日凌晨下水，因下水須考量當地區域潮汐、港口特性及作業安全性，故於5月18日凌晨正式下水，預計於114年第三季交船加入港區服務團隊。

該受泥船將入CR船級認證，其承載能力則須達到1000噸(含以上)，泥艙滿載時受泥船航速12節。另受泥船為本集團第一艘開體式受泥船，有別於傳統受泥船之開艙方式，對於高雄港疏浚之能力有莫大助益。

港勤公司董事長陳榮聰致詞時表示：「感謝造船廠金興造船、設計團隊KCM、船級協會CR及各承包商、供應商的付出。期許這艘船可順利下水，且完工及交船皆可順利。未來這艘船舶將投入高雄港港灣疏浚及航道維護，提升浚挖效率及安全性，守護台灣港區海域暢通。」