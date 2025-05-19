73萬股民注意！00940成分各增10檔　納航海王2檔剔除2金融股

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）



記者巫彩蓮／台北報導

資產規模1322億、受益人數73.4萬元大台灣價值高息(00940)追蹤指數今（19）日公布最新成分股審核結果，成分股增刪10檔，剔除金融股台企銀（2834）、永豐金（2890）等多檔個股，轉抱陽明（2609）、萬海（2615）、兆豐金（2886）等10檔，明（20）日起生效。

台灣指數公司指出，00940這次換股納入10檔包括：亞泥（1102）、統一（1216）、陽明、萬海、兆豐金、神基（3005）、順達（3211）、頎邦（6147）、帆宣（6196）與矽創（8016）。

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至於00940成分股刪除10檔名單為：遠東新（1402）、聯強（2347）、國產（2504）、華固（2548）、台企銀、永豐金、欣銓（3264）、新日興（3376）、中美晶（5483）與環球晶（6488）。

法人指出，00940這波換股主要為傳產股比重小幅增加，分散配置航空、航運、內需消費等產業，持續布局現金流充裕，獲利產望穩定之企業，調整結果於當日收盤起生效。

本次00940新增成分股涵蓋兩大趨勢：一、新台幣近期對美元升值，有利原物料進口影響性高的廠商降低營運成本，包括航空股受惠油價下降，且新臺幣升值將帶動國人出國旅遊；二、川普關稅政策談判仍在進行式，美國製造受惠股吸引資金關注，成分股中包括AI、半導體設備重點股等已於美國建置廠房，將符合美國製造原則而有更多生產彈性。

00940價值投資特色於本次台股修正展現優勢，統計4/9台股低點反彈至今漲幅達26.4%，同期間高股息ETF平均為22.6%。經過本次調整成分股後，再配合接下來的台股除息旺季，將再挹注00940帳上息收，累積配息能力。

