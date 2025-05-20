股市大跌也不怕　部落客辣媽靠一招睡好覺

▲烘焙部落客辣媽表示，母子基金能讓她安穩睡覺，股災也不怕。（本刊資料照）



圖文／鏡週刊

川普關稅政策讓股市充滿不安定因素，不少投資人因為4月初的大跌在市場畢業，有財經專業背景的烘焙部落客辣媽不諱言自己也受傷，不過她說，能分散風險的母子基金是帳上虧損最少的部位，並且過去一個月也慢慢上漲，報酬率甚至轉為正數。

母子基金是將資金一筆投入母基金，每月再由母基金定期定額扣款撥給子基金投資，同時可設定子基金停利機制；停利後，資金再回流到母基金。臉書有39萬粉絲追蹤的烘焙部落客辣媽說，自己也有以母子基金做投資的習慣，子基金設定的停利點是10～15％，台股大漲時，經常觸及停利點，讓她可以賺一波獲利了結，很心安；而這次雖然遇到美國關稅打亂投資市場表現，但因為子基金定期定額扣款已經分散風險，所以她根本不擔心。

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「抱著母子基金，真的遇到股災時都不會害怕。」回想起4月初全球股市大跌，辣媽坦言，自己投資的ETF也是災情一片，但母子基金卻是她所有投資中最安心的配置，「真的是可以讓我忘記它的存在，就算川普朝令夕改，晚上也能睡個好覺。」辣媽笑說。

頂著金融碩士的頭銜，也在證券、外商銀行歷練14年，不過辣媽性格保守、無法接受虧損，所以過去都以保本商品例如保險、定存為主，直到通膨變嚴重，才逼得她開始「錢進股市、債市」。

在過去金融專業加持下，辣媽懂得資產配置的好處，她分享自己的股票與債券配置分別是55％、45％，過去3年的大多頭，讓她帳上有20％以上獲利，但沒想到4月7日報到的股災，使得過去累積的獲利很快由正轉負。

「一片慘綠中，就屬母子基金虧損最少，只虧4％，而這1個多月股市慢慢回穩上漲，該帳戶的報酬率也跟著回正。」辣媽提到，她投資母子基金的時間1年多，當初母基金買進2檔，分別是復華人生目標基金及復華全球平衡基金，前者是積極型，後者是穩健型；而2檔母基金搭配的子基金標的都相同，一檔是台股高成長型基金，集中在電子股，另一檔也投資台股，但產業較分散。

而辣媽特別推崇復華投信理財規劃專員設置，「就像一個投資陪跑教練，能幫自己釐清投資盲點、以及試算各種投資配置，能省下許多摸索時間。」

母子基金操作例示 假設手上有一筆40萬資金準備投入市場，可設定1檔母基金、1檔子基金（或設定1檔母基金、2檔子基金，或2檔母基金、4檔子基金），子基金每月定期定額扣款1萬元，並且子基金獲利達15％，就能整筆贖回到母基金中。當子基金定期定額扣款時，母基金帳上會少1萬元，若子基金未達到停利標準，而母基金40萬元已扣完時，則子基金就會暫停扣款，等到母基金有資金落袋後，才會再啟動子基金扣款機制。



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