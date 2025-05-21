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AI也要乖乖！科技業神秘綠色力量現身電腦展　攜最潮小物聯名

▲▼乖乖驚喜現身COMPUTEX，引發參展人群討論十分吸睛。（圖／乖乖提供）

▲乖乖驚喜現身COMPUTEX，引發參展人群討論十分吸睛。（圖／乖乖提供）

記者高兆麟／台北報導

一年一度的科技盛會 COMPUTEX 正式開展，吸引全球 AI 領域重量級品牌齊聚台北。今年展會主題「AI Next」備受矚目，而最受科技人期待、號稱能守護主機平安運作的台灣傳奇零食品牌「乖乖」，受到外貿協會特別邀請，驚喜現身展場，引發許多參展商和民眾驚呼！且今年更帶來最經典的綠色乖乖，和臺灣選貨品牌 plain-me 攜手打造聯名周邊，讓好運不只是擺上主機，還能穿上身、帶在手，全面守護科技人的生活日常。

乖乖今日一現身登場就引發關注，不少工程師與科技工作者紛紛駐足合影，甚至還出現小排隊潮，爭相拍照上傳社群。在現場參展的品牌經理笑說：「聽起來很迷信，但真的綠乖乖不放就會心裡發毛，乖乖已經變成科技業的護身符。」，而來自國外的科技廠工程師也表示，自從知道台灣同事介紹了機器乖乖的傳說，後來 NAS 也都放一包綠乖乖！現在看到乖乖出聯名，更想帶回家收藏，「說不定筆電跑程式會更順！」，甚至連一位科技廠商的採購經理看到人潮也忍不住開玩笑說：「乖乖現在是採購清單的必備！」

這次乖乖聯手潮流選貨品牌 plain-me，特別以 COMPUTEX 為舞台，推出「乖乖 × plain-me」限量 COMPUTEX 聯名企劃。以最具代表性的「綠乖乖」為設計主軸，結合台灣文化記憶與科技未來感，將乖乖經典包裝元素融入細節，綠色搭配科技感線條、搭上「AI NEXT」COMPUTEX 主題，打造一系列時尚與實用兼具的潮流單品。

乖乖希望，不論是乖乖馬克杯、乖乖證件袋、乖乖揹帶，還是筆電乖乖包、乖乖傘、旅行乖乖包與乖乖飲料提把，從日常生活到科技辦公都能感受到滿滿的「順利守護」密碼。設計除了好看、療癒、具收藏價值，也是送給自己或科技夥伴的最給力的祝福。

乖乖今日在快閃店現場除服飾與配件，也販售乖乖聯名限定包裝零食。乖乖表示，凡現場消費即贈送聯名限量綠乖乖 1 包，單筆滿 2000元更加碼送出 COMPUTEX 限量乖乖扇子乙支，兼具實用與收藏價值，引發科技圈搶購熱潮。活動現場更設有拍照打卡牆，讓每位參觀者都能感受從「主機順利」延伸至「穿搭順利」的滿滿祝福！

乖乖表示，從傳統零食變身潮流單品，乖乖持續以台灣在地文化結合新世代創意，透過這次 COMPUTEX 與 plain-me 的三方合作，讓大家在 AI 時代也能擁有「順利升級」的生活風格。一起穿上乖乖、放上乖乖，讓每一天都好順、好乖、好有未來！

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關鍵字： 乖乖

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