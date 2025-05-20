女股神大買台積電ADR近20萬股　刷1年最大規模

▲女股神Cathie Wood。（圖／路透）

記者高兆麟／綜合報導

根據《彭博》報導，女股神Cathie Wood的Ark Invest（方舟投資）在近日大舉買進台積電ADR股票，規模創下近一年來最大，顯示Wood改變了自去年第3季以來拋售台積電ADR的立場。

《彭博》彙編的Ark Investment Management LLC數據顯示，伍德的旗艦基金Ark Innovation ETF周一購買了 12萬3587 股台積電ADR，而rArk Next Generation Internet則購買了 7萬4189 股，合計買進19萬7776股。

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報導稱，雖然 Ark 的基金在 2 月購買了一些台積電股票，但最新一次買入是自 去（2024）年6 月 18 日以來的最大規模，等同於截至3月底方舟投資對台積電ADR持股的87%。

台積電ADR股價在今年1月觸及高點後開始走跌，至4月的低點下跌了37%，目前已經收復了一半以上的跌幅。根據《彭博》彙整數據，分析師預計未來 12 個月台積電ADR股價將再上漲 11%。

儘管Wood以大膽押注顛覆性創新科技而聞名，但旗下旗艦基金近年來表現不太理想，ARKK較高點下跌了約 63%，並且在過去5年的大部分時間裡，績效一直落後於納斯達克綜合指數。