ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

北富銀攜手EQT推出私募股權基金　高資產客戶配置新選擇

▲▼富邦金,北富銀,富邦集團。（圖／富邦金提供）

▲北富銀攜手EQT推出私募股權基金。（圖／富邦金提供）

記者巫彩蓮／台北報導

全球經濟局勢變化快速，高資產客戶的投資需求也日益多元，加上近期川普的關稅戰增加市場的不確定性，更加凸顯私募股權基金風險分散的價值。北富銀響應金管會「財管 2.0」計畫，與全球第三大私募股權資產管理公司—瑞典殷拓集團（下稱EQT）合作推出私募股權基金，以兼具創新性與穩健性的優質產品，協助高資產客戶打造更理想的資產配置方案。

EQT成立於1994年，以超過150年歷史的瑞典首富瓦倫堡（Wallenberg）家族辦公室起家，資產管理規模達2,900億美元。EQT從家辦投資人的角度經營私募股權基金，並透過提供企業治理技能和營運專業知識，協助標的企業進行策略調整以提升長期價值。目前EQT投資版圖橫跨歐美亞三洲，尤其在科技及醫療保健產業領域居於執牛耳的地位。

[廣告]請繼續往下閱讀...

北富銀執行副總吳薏菱表示，北富銀策略合作夥伴－瑞士隆奧銀行曾對台灣高資產客戶進行調查發現，受訪者中超過五成有投資私募資產的意願，但卻因為對私募市場缺乏了解，只有約兩成的投資人實際採取配置行動；因此，北富銀與EQT攜手合作，推出私募股權基金，讓台灣高資產客戶能經由更多元優質的商品，增進對私募市場的了解，參與潛力企業成長，從而實現財富增值。

根據統計，在美國有私募基金投資的私人公司(PE-backed companies)超過10,000家，數目比公開發行公司(public companies)多出一倍以上。私募基金的種類涵蓋私募股權、私募信貸、基礎建設和不動產等大項資產，這些投資標的與公開市場的連動性較低，能有效降低外部因素對投資組合的衝擊，從而達到分散風險的效果，扮演資產配置中重要的角色。
 

關鍵字： 私募股權北富銀EQT高資產客戶投資

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

三峽嚴重車禍釀3死1命危 恩主公醫院說明

推薦閱讀

DRAM價格11個月來首漲　雙雄南亞科居成交王、華邦電漲半根

DRAM價格11個月來首漲　雙雄南亞科居成交王、華邦電漲半根

受到川普關稅，客戶提前採購影響，推升DRAM價格11個月來首漲、創1年5個月來最大漲幅；DRAM雙雄南亞科（2408）與華邦電（2344）今（20）日股價漲跌互見，南亞科穩坐成交王。

2025-05-20 11:05
美禁出口H20！黃仁勳喊「痛心」　輝達損失150億美元營收

美禁出口H20！黃仁勳喊「痛心」　輝達損失150億美元營收

輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳表示，美國對中的出口禁令將使公司折損高達 150 億美元的營收，並可能讓美國短少約 30 億美元的稅收。

2025-05-20 12:52
黃仁勳挺鴻海自爆追妻史　笑回「4000萬錶是假新聞」

黃仁勳挺鴻海自爆追妻史　笑回「4000萬錶是假新聞」

鴻海董事長劉揚偉今日在電腦展進行主題演講，NVIDIA創辦人黃仁勳也以特別嘉賓身份現身，不過或許是由於電腦展人潮眾多導致交通耽擱，黃仁勳還未進場前，就和保鑣用小跑步方式快速跑進場內，不過黃仁勳上台後不改幽默色，和劉揚偉兩人有說有笑，不只大方分享情史，面對劉揚偉虧手上4000萬手錶時，更笑說那是假新聞，他不戴錶，或許那還是塊假的。

2025-05-20 12:00
聯發科蔡力行驚喜回禮！　帶Fruit Lady水果致贈黃仁勳

聯發科蔡力行驚喜回禮！　帶Fruit Lady水果致贈黃仁勳

IC設計大廠聯發科（2454）執行長蔡力行今日進行主題演講，除了自曝聯發科已經跨入2奈米，9月將推出首款裝置外，在介紹和NVIDIA合作的DGX Spark時，NVIDIA創辦人黃仁勳更驚喜現身站台力挺，最後蔡力行甚至還拿出一袋從通化夜市「Fruit Lady」攤位買來的水果致贈黃仁勳，讓黃仁勳非常開心。

2025-05-20 12:46
3金控登黃仁勳供應鏈背板　2檔利多不漲翻黑

3金控登黃仁勳供應鏈背板　2檔利多不漲翻黑

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳，昨（19）日在台北士林北流中心演講，其身後的背板點名122個公司機構，而國泰金（2882）、中信金（2891）、玉山金（2884）等三家金控股價亦名列其中，今（20）日三檔金控均呈現以紅盤開出格局，當中表現最佳就屬國泰金漲幅逾1%，最高來到61.６元。

2025-05-20 10:32
輝達北士科概念股兩樣情！國賓士紙翻黑　新紡亮燈漲停

輝達北士科概念股兩樣情！國賓士紙翻黑　新紡亮燈漲停

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳宣布台灣總部落腳北投士林，預計地點就是在北士科的機率很大，也激勵「北士科」概念股新紡（1419）盤中再度亮燈漲停，不過國賓（2704）、士紙（1903）盤中一度翻黑，士電（1503）一度漲2%，士開（5324）一度漲逾7％。

2025-05-20 10:01
輝達開放NVLink IP　世芯-KY攻漲停

輝達開放NVLink IP　世芯-KY攻漲停

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨日發表主題演講，並宣布推出NVLink Fusion，打造半客製化的 AI 基礎架構，可讓客戶的客製化CPU與自家的GPU相連，其中合作夥伴包括世芯-KY（3661），激勵其今（20）日早盤股價攻上漲停價2865元。

2025-05-20 09:39
王文洋再發3點聲明反擊！　譴責侵害隱私與名譽行為

王文洋再發3點聲明反擊！　譴責侵害隱私與名譽行為

台塑集團已故創辦人、「經營之神」王永慶長子，現任宏仁集團總裁王文洋遭爆與宋女有私生子女風波，王文洋今（20）日再透過永然律師事務所發出3點聲明，除證實宋女已遭地方法院判決非子女監護人以外，同時表示一切交由法院審判，同時也嚴厲譴責損害隱私權和名譽權，將依法維護自身權益。

2025-05-20 13:04
長榮航與外貿協會參展COMPUTEX　攜手布局全球差旅市場

長榮航與外貿協會參展COMPUTEX　攜手布局全球差旅市場

長榮航（2618）與外貿協會攜手合作，參展2025年COMPUTEX台北國際電腦展，除了向全球商務夥伴介紹全新升級的「長榮航空BizFam全球企業差旅回饋計畫」外，還能親身體驗波音787皇璽桂冠艙座椅的卓越舒適性，感受五星級航空服務的品質。

2025-05-20 15:16
InnoVEX新創展邁入10周年　逾450家海內外新創同步展出規模創新高

InnoVEX新創展邁入10周年　逾450家海內外新創同步展出規模創新高

以「Innovation Hub of Asia」為定位，與 COMPUTEX 同期辦理的InnoVEX 新創展會，今年迎來第十週年，今(20)日於南港展覽館2館4樓正式開展。行政院長卓榮泰在開幕典禮上指出，我國新創企業家數，2024年底比2016年大幅成長3.6倍，政府希望透過租稅優惠鼓勵更多資金挹注新創企業，厚植新創產業發展動能，穩固台灣新創生態。

2025-05-20 15:12

讀者迴響

熱門新聞

王文洋再發3點聲明反擊！　譴責侵害隱私與名譽行為

黃仁勳「明牌背板」又來了　11家大廠被強調

威力彩下期飆6.7億　今晚邁入連24槓

「這3檔」交不出財報　股票恐成壁紙

三峽車禍學保國壽成立專案小組　身故理賠100萬

黃仁勳「鋼鐵人」一天趕3行程　晚餐拜會張忠謀

美禁出口H20！黃仁勳喊「痛心」　輝達損失150億美元營收

即／威力彩6.1億開獎了！對中「關鍵7碼」實現財富自由

怕了三星電選四倍十期　台彩端午加碼首見縮水

國泰世華力挺流行音樂文化

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【嚇傻】汽車從旁擦過時速70↑　父接女兒下課險遭撞 #三峽 #北大國小

目擊 #三峽 恐怖車禍！ #北大國小 女師哭了

#北大國小 旁汽車暴衝4命危！多名學童躺地CPR #三峽

【根本閃不掉！】轎車高速衝進人群！ #三峽 3女學生斑馬線遭撞

【失控狂衝140米】三峽轎車闖紅燈猛撞　撞擊瞬間畫面曝！

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366