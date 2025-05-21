以哈停火陷僵局、胡塞稱將襲擊以國港口　船公司估今年紅海難復航

▲船公司多認為今年紅海難復航。圖為在紅海遭胡塞攻擊的希臘籍油輪「Sounion」。（圖／路透社）

記者張佩芬／綜合報導

以哈停火陷僵局，本月18日巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯核心領導人穆罕默德‧辛瓦爾傳出在以軍空襲中喪生，葉門胡塞武裝19日表示，以色列升級加薩戰爭，他們將襲擊以色列海法港，而這樣的發展對船公司來說卻是有利的。國內貨櫃船公司高階指出，擁有美籍船公司的馬士基，本月8日公開表示預期紅海航線中斷的情況將持續一整年，應該是握有一手消息，業界也多表認同。

美國總統川普本月7日宣布，胡塞武裝向美方表明他們不想戰鬥，也不會再攻擊船隻，美國將停止轟炸葉門胡塞組織。但是馬士基在本月8日發布今年首季財報時卻表示，仍預期紅海航線中斷的情況將持續一整年。國際媒體指出，紅海衝突懸而未決其實對航運運價屬於利多，但擔心被關稅不確定性抵銷。

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國內貨櫃船公司高階分析，馬士基因為收購美商海陸運輸公司(SEALAND)，在美國擁有良好政商關係，該公司是全球第二大貨櫃船公司，又是丹麥籍船公司，對中東情勢的掌握高於一般同業。

對於以哈停火可能，今年1月中永豐金證券的風雲學堂研究小編分析，以哈傳出達成協議同意停火，有利於舒緩紅海危機，雖然貨櫃航商還是會先觀察，以船員安全為主，但終究還是會重返蘇伊士運河，有效運力屆時明顯回升，對於貨櫃航運運價將造成壓力。

根據Alphaliner今年3月公布的數據，今年貨櫃船運力增長5.7%，需求估增長2.5%，船噸有過剩現象，而紅海危機造成船隻繞航好望角，Braemar去年年底公布的報告中指出，2024年貨櫃運力過剩原估達到12-13%，高於2023年的9%左右，但因紅海改道吸收了近一成運力，讓實際過剩運力壓低到3-4%左右，一旦紅海復航，將釋出近一成運力，造成貨櫃船運市場運力供給明顯過剩。

國際媒體報導，最近季度業績中受到質疑的大多數船公司堅稱，現在恢復紅海航線還為時過早，馬士基執行長文森特·克勒本月8日表示，根據一項不明確的停火協議恢復紅海航運是「不負責任的」，他警告說，該地區仍然太不穩定，無法安全返回。

不過也有海運界高階認為世事難料，以哈戰爭已經拖很久了，停火協商一直有在談，也有可能突然就達成協商，就像中美關稅協商，業界員都沒料到會那麼快就做出協議。