最冤董座辜仲諒！　法院認定「中信金虧1億」爆爭議

▲辜仲諒20年來9次獲判無罪，卻仍官司纏身，成為最冤董座。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

中信金控董事暨棒球協會理事長辜仲諒在台壽案、海外3億美元投資案獲判無罪確定，紅火案亦獲2次無罪判決後，但仍難以擺脫司法糾纏，上週因將近20年前的高雄澄清湖大樓交易，被台北地院認定造成中信金損失1億元而重判7年8個月，然而泰通公司屬中信金控100％輾轉投資設立，相關投資收益亦在投資架構下，且都已匯回中信金控，本刊取得法院審理的卷證資料，也獲得印證，但辜仲諒卻一再無罪一再遭司法糾纏，成為史上最冤董座。

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▲中信在20年前購入高雄澄清湖大樓，法院認定涉背信。

中信金控公司經營績效近來表現亮眼，營收屢創新高，即將配發史上最高的股利2.3元，而中信金董事辜仲諒因台壽案、紅火案及其衍生的億美元投資案，纏訟近20年也陸續獲判9次無罪，其中3億美元案更經最高法院判決認定無罪確定。

▲Newton負擔泰通（Tectonics）公司百分之百成立款（下圖），泰通帳戶收到Newton的3.3萬美元後成立。

▲Newton負擔泰通（Tectonics）公司百分之百成立款，泰通帳戶（上圖）收到Newton的3.3萬美元後成立。

正當中信金一切朝正面發展之際，上週二台北地方法院審理中信銀行20年前購買高雄澄清湖大樓案，認定交易過程中多經泰通公司一手，造成中信金1億元損失，儘管律師團提出相關資金及公司設立資料，要證明澄清湖大樓交易案並未造成中信金損失，但法院仍判辜仲諒有罪，消息一出震驚社會，也引起司法界熱議。

本刊取得法院認證的中信金子公司金流架構，顯示中信金百分之百持股控制中信資產公司，再由中信資產輾轉投資設立泰通公司。本刊也取得當年設立泰通的原始文件及投資款金流，均顯示泰通公司成立資金確實來自中信金集團轉投資的Newton，因此屬於中信金集團控股的投資公司無誤。

▲中信旗下的Newton公司申請設立泰通公司文件。

針對突判辜仲諒有罪，法界人士指出，國際會計準則理事會（IASB）特別出具解釋公告說明，所謂SPV即企業在表面上並未控制某些經濟個體的所有權，但透過交易的安排在實質上掌控其經濟利益。因此後續上訴審理，檢辯攻防重點落在泰通公司是否符合國際會計準則有關SPV的定義，及傳訊金融專家證人鑑定，以利釐清事實。

由於泰通公司是中信金集團財務投資用的「特殊目的公司」（SPV）身分，泰通賺到的價差，等同是中信金賺到的，如同把左口袋的錢放到右口袋，但此次法院卻判處辜仲諒有罪，引發法界熱議。



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