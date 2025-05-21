台積電也受害　台灣太陽能「盛轉衰」關鍵揭密

▲聯合再生是2017年的時候由新日光、昱晶和昇陽3家合併而成。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台灣的太陽能產業曾經風光一時，當時由於需求相當旺盛，就連台積電和聯電等科技業大咖都跳進來搶占商機，不過，2008年以後由於中國政府大力補貼，對岸太陽能廠商積極擴增產能造成價格崩跌，包括台積電和聯電等業者都陸續退出市場，如今，即便還留在檯面上的台灣太陽能廠商營運也非常辛苦。

20多年前，台灣一度是全球太陽能的製造中心。2000年初，歐洲的德國和西班牙等國為了推動綠電，大力補貼推動太陽能安裝，台灣廠商憑藉半導體和電子製造業的優勢，快速搶占市場，像是當時的台股股王茂迪，還一度成為全球最大的太陽能製造商，後起的新日光、昱晶以及益通等業者在熱潮當下，個個都是毛利率超過三成、年賺一個股本的績優生。

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「當時需求大到客戶都是手捧著現金來台灣，太陽能市場則是熱到連全世界的大咖都跳進來了！」聯合再生董事長洪傳獻回憶起當時的盛況。「包括台積電、聯電、美國的奇異電器（GE）以及日本的夏普和京瓷都想進來分一杯羹。」

沒想到2008年爆發的金融海嘯，改變市場生態，歐美各國案場衰退，讓太陽能設備廠商融資困難，不少設備商開始把生產技術打包賣給中國廠商，再加上中國官方大力補貼進行擴張。「結果就是沒人可與中國競爭，絕大多數業者都陸續倒閉、退出市場，就連賣設備技術的德國廠商都倒閉了。」洪傳獻搖著頭說。

不僅台積電投資的太陽能廠在2015年宣布結束營運，歐洲最大太陽能廠Solarworld也在2017年宣布破產。洪傳獻領軍的聯合再生能源，則是在2017年，由新日光、昱晶與昇陽光電3家整併，才成為國內規模最大的太陽能製造商。

洪傳獻坦承，即便聯合再生的經濟規模已是台灣最大，但成本依舊比對岸高出一截，在外銷拚不過中國，就算擁有龐大產能也無用武之地，「多數機器設備只好當廢鐵出售，轉型做內銷慘澹經營。目前產能利用率也低到僅剩3成。」他感嘆地說。

令人訝異的是，中國的補貼戰略，不但逼退了其他國家的太陽能廠，盲目擴張也導致產能嚴重過剩，就連中國業者也開始陷入虧損窘境，以2024年為例，中國前五大太陽能企業，竟有4家虧損。「關鍵就在於，美國去年開始對中國太陽能廠課徵近50％的關稅，讓中國業者營運也陷入困境。」洪傳獻搖著頭說。



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