2公股銀內鬼幫詐團開人頭戶　立委曝實情：行員經手千萬金流

▲財政部部長莊翠雲。（圖／記者巫彩蓮攝）

記者巫彩蓮／台北報導

立委王世堅今（21）日財委會質詢台銀、一銀等公股銀行內神通外鬼，協助詐團開戶甚至洗錢，更爆出書面資料指出，檢調先是追查台銀捲入詐團金流爭議，相關資金又流至一銀的宜蘭分行，副理與4基層共5人疑幫詐團開人頭戶經手千萬金流，司法追查人員順藤摸瓜揪出銀行內鬼連環爆。財長莊翠雲允諾精進改善。

王世堅提供的資料指出，詐團成類已遭通報警方，且多次被列警示戶，一銀宜蘭分行竟可以順利開戶，質疑放水、包庇詐騙。

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財政部部長莊翠雲表示，台銀涉詐行員為夫妻檔，日前金管會也處重罰，並允諾針對警示戶開戶作業進行管理。

王世堅強調，公營行庫應該做模範，但打詐四法通過後，做出模範的反而是民營銀行，例如：中信銀攔阻28億元，台北富邦銀行不遑多讓，弄了個鷹眼，國泰世華銀也設國泰盾，阻詐12億元，詢問財政部看法。

王世堅認為，官股行銀應仿效兆豐銀成立開戶專責小組，或是導入鷹眼系統防詐，透過AI來阻詐。莊翠雲回應，好的做法一定要引進，並做精進。

一銀針對立委質詢開戶流程涉有疏失及後續改善作業，有以下兩點說明：

一、一銀表示，經檢視本案相關帳戶開戶查詢之聯徵中心通報紀錄，該客戶開戶時無警示帳戶通報情形。

二、一銀行表示，已針對本案相關開戶作業流程及案關帳戶金流情形進行檢討優化，另本案已進入司法程序，基於偵查不公開，不便評論案件。





