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和服百年名店三松創新產品　居家裝飾、生活用品台灣為海外銷售首國

▲▼ 三松公司活動業配-川又雄一。（圖／記者黃克翔攝）

▲三松負責商品開發的董事川又雄一介紹精美的屏風。（圖／記者黃克翔攝）

記者張佩芬／台北報導

在日本東京擁有93年歷史的和服名店三松株式會社，因應時代需求與提高產品附加價值，去年設立新品牌SAKURA ART WORKS，從「穿著的和服」擴展到「使用的和服」，產品包括屏風、框畫、椅子、靠墊、手機袋、手提袋等，海外業務拓展台灣成為首站，委託經營海運、船務、物流的華岡集團旗下昇洋物流公司擔任總代理，將在新光百貨設立專櫃。

今日傍晚三松在台北JR東日本大飯店舉辦展會，第三代的三松集團社長齊藤 徹表示，日本的傳統美「織物」作為專門從事和服的店鋪，三松有著超過90年的歷史，並始終如一地與織物真摯相對，正因如此，才能深刻了解其美麗。

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▲靠墊、抱枕與精巧的手機揹袋。（圖／記者張佩芬攝）

▲靠墊、抱枕與精巧的手機揹袋。（圖／記者張佩芬攝）

現在不拘限於和服，通過注入新的生命，使其更加貼近生活，更加自由，從「穿著的和服」到「使用的和服」，每一件都由工匠親手精心製作，賦予更多的個性與品格，並以全新的形式進入客戶手中。

產品多數都是100%的絲製品，新品牌SAKURA ART WORKS將珍貴的日本絲織帶子與義大利皮革結合，推出系列產品，為客廳裝飾增添了奢華與優雅。

被譽為藝術品的日本織物，擁有超過700年的悠久傳統，是由優秀的工匠技藝所創造，能夠提升室內裝飾的魅力，這些作品可成為家中客廳的絕佳裝飾亮點，且每件織品都是獨一無二，還能根據客戶要求，提供客製化產品。

三松目前擁有和服、洋裝、禮服，毛皮，皮革等商品，員工人數445名，店鋪52家，年營業額81.38億日元，新品牌SAKURA ART WORKS透過創造時尚，希望讓客戶的心靈與生活變得更加豐富和美麗，也變得更親民與更年輕化。

▲框畫與和服。（圖／記者張佩芬攝）

▲框畫與和服。（圖／記者張佩芬攝）

高雄選出的立法委員邱志偉是日本女婿，他在今日展會擔任嘉賓致詞時表示，自己是日本女婿，能夠當選是靠兩件和服，岳母與太太在選前之夜，穿上和服站台，因台日友好關係與老一輩對日本充滿感情，讓他能順利當選，台灣人到日本旅遊說數是穿浴衣，應該可以嘗試穿上美麗的和服，也希望三松到高雄展示商品與設店。

外交部次長陳立國對於三松以台灣當做海外拓銷首站，表示非常歡迎，對於能近距離在飯店總統套房觀賞SAKURA ART WORKS展示的產品，體驗結合傳統與創新的美麗作品深表讚嘆，也希望三松能到他的故鄉台中做展示與設店。

▲▼ 三松公司活動業配-合照 。（圖／記者黃克翔攝）

▲三松展會右起外交部次長陳立國、三松社長齊藤 徹、華岡集團創辦人洪清潭、立法委員邱志偉、內政部前部長顏萬進向來賓敬酒 。（圖／記者黃克翔攝）

三松1932年在東京杉並創立，1975年開設毛皮與皮革品牌「Josephine」、1979年開設正式禮服品牌「AIMER」、1999年開設新的和式和洋服品牌、2024年開設新品牌「SAKURA ART WORKS」。

▲華岡集團董事長洪郁閔(右)陪同外交部次長陳立國觀賞三松新品牌SAKURA ART WORKS的織物。（圖／記者張佩芬攝）

▲華岡集團董事長洪郁閔(右)陪同外交部次長陳立國觀賞三松新品牌SAKURA ART WORKS的織物。（圖／記者張佩芬攝）

華岡集團董事長洪郁閔表示，「SAKURA ART WORKS」下個月就會在台北新光三越設立櫃位，透過其銷售系統販售商品與接受客製化訂單，今年秋冬將參加新光三越全台各店的日本物產展。

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