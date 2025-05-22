快訊／美債標售引擔憂！台股殺逾150點　台積電跌6元至984

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股在美債標售壓力下4大指數全面下跌，台股今（22日）以21733.82點開出，指數下跌70.09點，跌幅0.32％。台積電（2330）開盤2分鐘後跌逾6元至984元，台股跌勢擴大至150點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電下跌2元來到988元，跌幅0.2％，隨後跌勢擴大至下跌6元；鴻海（2317）下跌1.5元至153.5元；聯發科（2454）下跌15元至1325元；廣達（2382）下跌4元來到268元；長榮（2603）下跌2元至254.5元。

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美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌816.8點或1.91％，收在41860.44點；標準普爾500指數下跌95.85點或1.61％，收5844.61點；那斯達克指數下跌270.07點或1.41％，收在18872.64點；費城半導體指數下跌88.07點或1.8％，收4802.71點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 41860.44 ▼816.8 ▼1.91% S&P500 5844.61 ▼95.85 ▼1.61% NASDAQ 18872.64 ▼270.07 ▼1.41% 費城半導體指數 4802.71 ▼88.07 ▼1.8%

資料來源：證交所