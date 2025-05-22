台幣午盤升逾1.36角逼近29字頭　台股挫逾百點

▲新台幣示意湯。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

美國股匯債三殺壓力擴散全球，台灣金融市場震盪，新台幣兌美元早盤強力看升，上午盤最高來到30.003元，差點又見29字頭，不過隨後在出口商買匯與央行強力穩匯下暫未升破30元整數大關，午盤暫收30.022元，升1.36角或0.45%；台股加權指數挫殺逾百點。

美國20年期公債標售利率衝破5%，報5.047%為2023年10月以來首見衝破5%，美股、匯、債三殺引爆金融市場震盪加劇，美元指數失守100大關，台灣股匯市今日開盤同樣承壓。

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台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以30.11元開盤，升4.8分，隨後升勢擴大，升逾1.55角，開盤不到1小時已衝至30.003元，午盤以30.022元暫收，上午盤震幅0.45%。

「美國金融市場帶頭走壞，央行的柳樹理論無法抵抗強風。」交易員指出，受到端午節連假影響，5月最終結帳日落在29日，連今天在內算下來新台幣距離5月29日最後一個交易日只剩最後6天，若現在擋不住升勢，出口商、壽險業月底結帳壓力不小，「老大（央行）再不出手會被罵翻。」

台股今日午盤前一度重挫逾218點，失守21600點整數關卡，至截稿前仍跌逾155點，暫報21647.85點。