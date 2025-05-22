統一超推付費訂閱制　羅智先喊羨慕Costco：願意繳費才是真會員

▲統一集團、統一超商董事長羅智先。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台南報導

統一超（2912）今（22）日召開股東會，談到近期推出付費訂閱制，反應蠻熱烈，訂閱人數已突破萬人，羅智先指出，羨慕某家零售業（指Costco）的會員制度，「每一年願意繳費給你，那才是真正的會員」，會花精神思考怎麼讓會員滿意。

統一超看準會員經濟規模上看千億，今年4月16日起首推「OPEN! PRIMA會員訂閱制」，主打會員到全台超過7,000家門市消費，不限支付工具、指定類別筆筆回饋5% OPENPOINT點數，每月最高回饋300點，更企劃生日禮遇、月月送跨品牌通路加碼優惠，目前訂閱人數已突破萬人，活動僅上線一週會員就已累積近百萬點的點數，消費金額與來店頻次遠高於一般會員，平均貢獻金額高出15倍，專屬會員的優惠券兌換率亦相當踴躍。

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對此，羅智先表示，這是全新的嘗試，會員制的意義值得思考，「最羨慕有一家零售業（指Costco）是會員制，那才是真正的會員，每一年會願意繳費給你，才是真正的會員」，不過同樣的也要思考，人家繳費給你、你要怎麼服務會員，這是層次的問題。

羅智先說，現在這種幾千萬會員，透過電話登記就可以的，不是我們想要追求的，應該可以有更高層次，人家付費給你、你對人家的應對就要跟沒付費的一定不同，目前付費訂閱制推出後反應蠻激烈，明年還能否繼續才是真的考驗，也可看出這跟過去很多概念是不一樣，要花精神思考怎麼對會員能夠很滿足。