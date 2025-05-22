日美債連環爆　180億美元標售今晚登場受關注

▲美股示意照。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

全球債市進入恐慌壓力區，在美國20年期公債與日本20年國債標售利率皆衝破5%，牽動股匯市震盪，台北時間今（22）日晚上另有180億美元、10年期美債即將標售，牽動市場敏感神經。

《Investing.com》報導，5月21日，美國財政部將拍賣160億美元20年期公債，此外22日，美國也將進行180億美元的10年期債券標售。摩根大通的客戶調查也顯示，美債看空部位攀升至2月10日以來的最高水準。

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這是自國際信評機構穆迪下調美國評等以來，美國首次進行的長期國債拍賣。

外媒指出，歷史數據表明，當10年期收益率接近5%時，股票市場的風險溢價往往會進一步收窄。投資人或將重新評估風險資產的估值，導致股市承壓。

例如2023年底，當10年期美債殖利率升至5%時，標普500指數出現大幅下滑。

除了美國國債以外，日本20年期國債拍賣創2012年來最差紀錄，投標倍數從上月2.96倍驟降至2.5倍，尾差指標更從0.34飆升至1.14，刷新1987年以來的歷史高點紀錄。

日本20年期國債殖利率單日飆升約15個基點至2.555%，創2000年 10月以來新高；30年期同步攀升至3.1%的歷史新高。