快訊／台股收盤大跌132.95點　台積電跌8元至982

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（22日）開低走低，加權指數終場大跌132.95點，以21670.96點作收，跌幅0.61％，成交量2976.5億元。
美股前一交易日全面下跌，台股上午以下跌70.09點開出，指數開低走低，盤中最高達21733.82點，最低21585.31點，終場收在21670.96點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌8元來到982元，跌幅0.81％；鴻海（2317）下跌2元至153元；聯發科（2454）下跌15元至1325元；廣達（2382）下跌4.5元來到267.5元；長榮（2603）上漲3.5元至260元。
今天漲幅前5名個股為萬海（2615）上漲11.5元，漲幅10％；精成科（6191）上漲7.4元，漲幅9.97％；志聖（2467）上漲15元，漲幅9.93％；新紡（1419）上漲6.1元，漲幅9.92％；台火（9902）上漲1.6元，漲幅9.88％。
跌幅前5名個股則為茂矽（2342）下跌1.45元，跌幅5.48％；喬山（1736）下跌8.5元，跌幅5.38％；創控（6909）下跌2.15元，跌幅5.09％；裕隆（2201）下跌1.75元，跌幅4.48％；聯鈞（3450）下跌9元，跌幅4.29％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|萬海（2615）
|126.5
|▲11.5
|▲10.0％
|精成科（6191）
|81.6
|▲7.4
|▲9.97％
|志聖（2467）
|166.0
|▲15.0
|▲9.93％
|新紡（1419）
|67.6
|▲6.1
|▲9.92％
|台火（9902）
|17.8
|▲1.6
|▲9.88％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|茂矽（2342）
|25.0
|▼1.45
|▼5.48％
|喬山（1736）
|149.5
|▼8.5
|▼5.38％
|創控（6909）
|40.05
|▼2.15
|▼5.09％
|裕隆（2201）
|37.3
|▼1.75
|▼4.48％
|聯鈞（3450）
|201.0
|▼9.0
|▼4.29％
資料來源：證交所
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