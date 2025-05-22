快訊／台股收盤大跌132.95點　台積電跌8元至982

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（22日）開低走低，加權指數終場大跌132.95點，以21670.96點作收，跌幅0.61％，成交量2976.5億元。

美股前一交易日全面下跌，台股上午以下跌70.09點開出，指數開低走低，盤中最高達21733.82點，最低21585.31點，終場收在21670.96點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌8元來到982元，跌幅0.81％；鴻海（2317）下跌2元至153元；聯發科（2454）下跌15元至1325元；廣達（2382）下跌4.5元來到267.5元；長榮（2603）上漲3.5元至260元。

今天漲幅前5名個股為萬海（2615）上漲11.5元，漲幅10％；精成科（6191）上漲7.4元，漲幅9.97％；志聖（2467）上漲15元，漲幅9.93％；新紡（1419）上漲6.1元，漲幅9.92％；台火（9902）上漲1.6元，漲幅9.88％。

跌幅前5名個股則為茂矽（2342）下跌1.45元，跌幅5.48％；喬山（1736）下跌8.5元，跌幅5.38％；創控（6909）下跌2.15元，跌幅5.09％；裕隆（2201）下跌1.75元，跌幅4.48％；聯鈞（3450）下跌9元，跌幅4.29％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 萬海（2615） 126.5 ▲11.5 ▲10.0％ 精成科（6191） 81.6 ▲7.4 ▲9.97％ 志聖（2467） 166.0 ▲15.0 ▲9.93％ 新紡（1419） 67.6 ▲6.1 ▲9.92％ 台火（9902） 17.8 ▲1.6 ▲9.88％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 茂矽（2342） 25.0 ▼1.45 ▼5.48％ 喬山（1736） 149.5 ▼8.5 ▼5.38％ 創控（6909） 40.05 ▼2.15 ▼5.09％ 裕隆（2201） 37.3 ▼1.75 ▼4.48％ 聯鈞（3450） 201.0 ▼9.0 ▼4.29％

資料來源：證交所