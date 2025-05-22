中信金股價創27年新高！遇破萬張賣單絕殺　驚覺遭割韭菜

▲中國信託金控外觀。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

在外資買盤推升下，今（22）日中信金（2891）股價開低走高，早盤中最高價上攻到43.3元，創下1998年4月以來、27年新高，惟終場尾盤突見近1.2萬賣單，股價翻黑，下跌0.1元或跌幅0.23%，以42.9元作收。

中信金宣布2025年發放現金股利2.3元、配發率逾6成，以今日43元平盤價估算，現金殖利率約5.35%，外資更是自4月29日以來，連續16天買超，買超張數達47.6萬張，持股比重由31.96%提高到34.25%。

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中信金於2007年以來，維持年年配發股利，連續18年配發股利，每年平均1.24元，因此有「一元金」稱號，4月底宣布2024年盈餘分派，2025年每股配發2.3元股息，創下歷史次高水位，以當時股價計算，潛在股息殖利率達6%。

惟美國總統川普宣布對等關稅4月9日股價創下33.65元低點，一路走高到今日43.3元，短線漲幅達28.6%多，潛在股息殖利率也下滑到5.35%，隨著股價走高，配息殖利率也會受壓縮，這也會牽動後續外資買盤力道。

4月新台幣兌美元強勢升3.6%，中信金子公司台灣人壽單月轉虧，其4月單月稅後淨利為26.53億元，累計前4月合併稅後淨利225.61 億元，每股稅後盈餘(EPS) 為1.16元。



