▲只要碼頭情況允許，陽明海運集貨船隨時準備在俄烏停火後復航。（圖／陽明提供）

記者張佩芬／綜合報導

俄烏情勢反覆，教宗良十四世願意在梵蒂岡主持俄羅斯和烏克蘭的和平談判，讓停火可能拉高，此時傳出貨櫃船運龍頭地中海航運(MSC)收購烏克蘭多式聯運物流運營商N 'UNIT(新烏克蘭多式聯運終端網路)50%的股份，以及跨境終端Mostyska 25%的股份；我國陽明海運(2609)原有派駁船航行烏克蘭，公司方面表示只要碼頭情況允許，隨時可以復航。

總部位於瑞士的Medlog，是全球最大貨櫃船公司地中海航運公司旗下的內陸貨運公司，根據當地媒體報導，Medlog已經收購了烏克蘭多式聯運物流運營商N 'UNIT（新烏克蘭多式聯運終端網路）50%的股份，以及跨境終端Mostyska 25%的股份。

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交易涉及當地商人Yegor Grebennikov，他是TIS集團的共同擁有者和N 'UNIT的創始人，交易完成後，他將持有N 'UNIT 50%的股份和Mostyska碼頭25%的股份，而剩餘的50%將繼續由Lemtrans擁有，該公司與另一位烏克蘭商人Rinat Akhmetov有關聯。

N 'UNIT在基輔、哈爾科夫、第聶伯羅和利沃夫地區附近的Vyshneve經營四個多式聯運碼頭，而莫斯特斯卡的碼頭在烏克蘭-波蘭邊境的鐵路貨運業務中發揮著重要作用。多式聯運是囊括海運、空運、陸運與鐵路的運輸服務。

《福布斯烏克蘭》(Forbes Ukraine)報導了這一消息，估計收購價在1500萬至3000萬美元之間。這是自烏克蘭戰爭爆發以來，大型國際物流公司首次宣佈收購烏克蘭鐵路貨運資產，MSC此時進場，估計是預計俄烏停火在即。

陽明在俄烏戰爭爆發前，有一艘1200箱(20呎櫃)小型集貨船，與同業透過互換艙位方式，聯營土耳其伊斯坦堡到烏克蘭的奧德塞港、羅馬尼亞航線，每周提供一航次，烏克蘭每周貨量約在2-300箱之間，船隻再轉往羅馬尼亞等地其他港口裝卸貨。陽明高階表示，目前代理行都還在，戰爭若能結束，將視碼頭狀況安排駁船復航。

經營中歐班列業務的台驊投控(2636)高階則指出，因為戰爭鐵路都已經斷了，需要等鐵路修復才有辦法復航，而何時修復還要看經費從哪裡來。