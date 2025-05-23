中鼎196億元應收款疑雲　證交所下重手二次處罰80萬元

▲中鼎延遲重大訊息揭露，證交所二次處罰80萬元。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

中鼎（9933）美國子公司CTCI Americas, Inc.踩雷衍生應收工程款196億元疑雲，由於承纜業主母公司聲請重整，中鼎因延遲揭露重大訊息且內容不完整，證交所針對中鼎二次重罰80萬元，並求未來改善資訊揭露。

中鼎重要子公司CTCI Americas, Inc.與其承攬業主Bakersfield Renewable Fuels, LLC就所簽訂之EPC合約有申請仲裁、重大修改合約、業主通知終止合約及Bakersfield Renewable Fuels, LLC之母公司Global Clean Energy Holdings, Inc.聲請重整等情事，核有證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」（以下稱重訊處理程序）第4條第1項第2款、第10款及第28款情事，惟中鼎公司未於公告申報時限發布重大訊息，或相關重大訊息內容未完整詳盡，核有未依證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第3條第3項、第6條第1項第1款及第7條第2項規定辦理情事。

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本案對中鼎公司股東權益有重大影響且違反重訊處理程序多項規定，處違約金100萬元，因本案前已因中鼎公司延遲召開重大訊息記者會於2025年4月18日處以違約金20萬元，證交所本次加處違約金80萬元，並函請中鼎日後注意改善。

