關稅帝君出手！美股3大指數低開「科技股慘跌」台積電ADR跌2%

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）
記者鄒鎮宇／綜合報導
美國當地時間5月23日，總統川普再度引發市場震盪。他威脅對歐盟商品征收50%關稅，並對蘋果公司加徵25%關稅，此舉引發投資人對全球經濟與貿易前景的憂慮。消息一出，美股三大指數開盤全面走低，科技股更是首當其衝。
最新數據縣史，納斯達克綜合指數開盤下跌301點，跌幅達1.59%，報18624.74點；標普500指數下跌67.05點，跌幅1.15%，報5774.95點；道瓊斯指數則下挫412.75點，跌幅0.99%，報41446.34點。
科技股表現尤為疲弱，芯片製造商股價普遍下跌。費城半導體指數下跌2%，美光科技（MU.O）重挫2.7%，高通（QCOM.O）跌幅達3.3%，AMD（AMD.O）下跌2.5%，英特爾（INTC.O）跌幅則為2.4%，台積電ADR跌2.07%。
不僅科技股受挫，知名企業股價也受到影響。截至23日晚上9時44分，蘋果（AAPL）股價報195.99美元，下跌5.37美元，跌幅達2.67%；谷歌（GOOG）股價報170.32美元，跌幅0.97%；Meta Platforms（META）股價下滑1.17%，報629.13美元；亞馬遜（AMZN）則下跌1.20%，股價報200.66美元。微軟（MSFT）和網飛（NFLX）分別下跌0.88%和0.27%，股價分別報450.85美元和1,184.73美元。
讀者迴響