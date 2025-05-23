歐美線6月底前運價看漲、實漲多少莫衷一是　SCFI今日漲7.21%

▲歐美線運價六月會漲，實漲多少莫衷一是。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／綜合報導

中美互降關稅91%讓買賣雙方趕著在90天期限內到貨，中國寬限期在8月11日結束，攬貨業者估計，在6月底7月初以前，美國線運價會位在高檔，但是能不能實現船公司訂的超高漲幅有待考驗，要看加班船與回籠船狀況，船公司與攬貨業各家看法不同。今(23)日上海交易所公布的貨櫃運價指數(SCFI)上漲7.21%，上漲106.73點，指數來到1586.12點。

有超大型攬貨公司負責人認為，美國線6月1日每大箱運價漲3000美會漲成，但是歐洲籍船公司台灣公司高階表示，能實漲多少實在很難預測，大型攬貨公司高階認為下周才能看清運價走勢；台驊控股創辦人顏益財則認為，現在要推估未來運價走勢很難，不能只關心經濟、供需問題，政治問題更要緊，還要看川普鬧不鬧番顛。



今日上海到歐洲線每箱(20呎櫃)運價1317美元，上漲163美元，漲幅14.12%；地中海線每箱2328美元，上漲246美元，漲幅12.68%；美西每大箱3275美元，上漲184美元，漲幅5.95%；美東每大箱4284美元，上漲215美元，漲幅5.28%。

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波斯灣線每箱運價1387美元，上漲196美元，漲幅16.45%，南美線(桑托斯)每箱運價1934美元，上漲209美元，漲幅12.13%；東南亞線(新加坡)每箱運價440美元，上漲6美元，漲幅1.38%。