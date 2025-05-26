7銀行數位帳戶搶客殺紅眼　新台幣活存年息最高衝10%

▲銀行搶推新台幣優利活存攬客。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

今年4月以來金融市場面臨股債匯震盪，台幣狂升民眾投資風向重新擁抱新台幣高利定存，其中又以7家銀行針對數位帳戶提供優利詢問度最高，理專指出，目前市場上有王道銀行、將來銀行、樂天銀行與聯邦銀行等4家業者活存或活儲年息上看10%，競爭相當激烈。

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根據台北外匯經紀公司資料顯示，新台幣上周五收盤收在30.023元，升值4.7分，匯價連4升，續寫逾2年新高，單周升1.49角，為連續8周走升，央行則公告，新台幣兌美元自113年底以來升幅9.19%，較歐元（升幅8.91％）、日圓（9.02％）、韓元（7.7％）皆高。匯銀主管預期，台幣兌美元今（26）日開盤再度測試29元的機率極高。

理專指出，台股大盤一度下跌超過上千點，美國中長天期的公債殖利率不斷攀升之下，美債價格大跌，加上台幣強升，美元重挫，在金融市場持續震盪之下「現金為王」的投資觀點更受認同，數位銀行的高利活存與活儲優惠成為小資滾錢重要憑據。

高利活存向來是數位銀行的一級戰場，目前有多家銀行將新戶活存年利率拉高至10%，其中高利優惠期限最長的是王道銀行，新戶可享有2個月新台幣5萬元內年利率10%優惠，5萬至20萬元年利率也有2.1%，換算起來，投資人若存滿20萬元，2個月約可領到1,360元的利息。

而純網銀將來銀行和樂天銀行也都提供新戶高利活存年利率10%，優惠期間則分別為將來銀行的1個月以及樂天銀行的10天。此外，還有多家銀行，像是台北富邦銀行數位帳戶、台新Richart、元大銀等，也提供新戶完成指定任務後便可享高利活存。

雖然新戶活存年利率衝上10%，但專家提醒，應多留意比較各家業者實際可享高利優惠的期間。網路論壇上還有達人分享數位銀行存款攻略，教大家可先領完數位銀行的新戶高利活存後，將資金轉到所有存戶皆可適用的活存方案。

理專建議，在股債匯投資市場尚未明朗之際，投資人不妨先以現金為王，搭配數位帳戶的高利活存來靈活配置資金，以安然度過投資市場的危局。