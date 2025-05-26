顏益財：未來需要關注的是港口壅塞問題　川普講些什麼

▲左起台驊創辦人顏益財與董事長張立秋在股東會上。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

台驊控股(2636)今(25)日股東會上，集團創辦人顏益財表示，目前歐洲港口有壅塞問題，美國對中國商品90天給予寬限期後，接下來要看從歐洲、中南美等調回美國的船隻，是否為美國港口帶來壅塞現象，短期看美國線會有艙位不足現象，影響市場運價；市場後續發展就是要看每天川普解些什麼，像說6月1日起要對歐洲課徵50%關稅，今天又說暫緩至7月9日。

在空運部分，顏益財答覆投資人詢問時指出，公司電商貨約占空運兩成多，美國取消中國800美元以下電商貨關稅豁免，影響到貨量，但是新加坡、馬來西亞等市場有明顯成長，估計明年會更好，獲利部分要看供需，由於新機交機都有延遲，市場前景慎慎樂觀。台驊去年上半年與下半年都配發現金股利3元。

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公司在致股東報告書中指出，展望2025年，全球貿易量有望比2024年更為樂觀。隨著通脹壓力逐步緩解，主要經濟體可能進入降息週期，預期將帶動消費者可支配所得增加，進一步刺激消費需求，並提升企業投資意願。然而，仍需謹慎關注全球經濟仍面臨的多重挑戰，包括各國勞工罷工事件影響供應鏈穩定性、中東地緣政治風險升高、川普多變不穩定的關稅政策帶來新一輪中美貿易摩擦等，這些因素交織影響全球經濟前景，對市場變化必須保持高度敏銳，並制定靈活應變的策略。

2025年海運市場將面臨運力過剩、地緣政治風險及中美貿易局勢等多重外部挑戰。然而，

隨著全球經濟逐步擺脫庫存調整及通脹壓力，航運業可望穩步復甦。航運公司可透過減班控

艙策略以穩定運價。在中美兩大經濟體同步採行支持經濟發展的財政與貨幣政策的背景下，

預期貨運需求將穩健回升。海運事業部營運預期將於2025年穩健成長。海運事業部將持續強

化指定貨業務量，以平衡整體業務結構，降低營運波動性並提高抗風險能力。

空運事業部受惠於跨境電商蓬勃發展，2024年空運業務表現亮眼，特別是在成功獲得中國四大電商合約後，運量顯著增長，並與主要航空公司達成穩定的艙位合作。隨著全球供應鏈重組，預期將有更多企業將生產基地自中國轉移至東南亞。空運事業部將積極拓展越南、泰國、馬來西亞等新興市場，加強本地化服務及新客戶開發。同時，考量東南亞及台灣經香港中轉至美國的需求增加，將進一步 強化香港中轉樞紐的功能，提升轉運效率。

此外，空運事業部計劃積極參與電子大廠標案，增加電子產品運量，並持續優化營運績效，提升毛利率。整體而言，空運事業部對2025年市場前景保持謹慎樂觀，預期在多元布局及策略推動下，將實現穩健成長。

2024 年，鐵路事業部成功走出俄烏戰事帶來的利空影響，並受惠於紅海危機轉運商機，營收顯著增長。展望2025年，將進一步聚焦中歐鐵路發展，加強與歐洲代理商的業務合作，並推動海鐵聯運模式，以開拓歐洲海運市場。同時，鐵路事業部將持續提升供應鏈管理能力，

優化數位化追蹤系統，以提供客戶更高效及透明的物流解決方案，並強化市場競爭力。

內貿物流部分由於中國境內鋰電池庫存調整周期延長，且鋰礦上下游產業報價尚未止跌，預期2025年鋰礦砂進口運輸業務將相對平淡。為應對市場挑戰，內貿物流事業部將進行資源分配調整及客戶結構優化，並積極提高倉儲收入及拓展東南亞市場，以實現收入來源多元化。此外，將積極參與國際大廠標案，提升國際物流競爭力。面對全球供應鏈變遷，內貿物流事業部將加強智慧物流技術應用，提升運營效率與服務品質，確保業務穩健成長。

台驊去年合併營收為254.46億元，營業毛利為38.86億元，稅後淨利13.54億元，每股盈餘9.39元，每股淨值為73.47元。

今年首季合併營收為55.71億元，年增19.62%；稅後淨利為2.83億元，年增6.98%；EPS為2.02元。