Google高層爆訪台積電搶訂5年手機單　Tensor G5敲定3奈米製程

▲台積電南科廠外觀。（圖／記者廖婕妤攝）

記者高兆麟／台北報導

台積電（2330）訂單滿滿，市場傳出Google 高層據報曾造訪台積電以確保 Pixel 智慧型手機的晶片合作協議；合作可能持續預估5年，其中Tensor G5處理器將成為Google旗下首款採用 3奈米製程的系統單晶片 (SoC)。



《WCCFtech》報導，Tensor G4 很可能是 Google 最後一款由三星製造的晶片，因為該公司希望擴展與台積電的業務合作，以使其 Pixel 系列智慧型手機與平板電腦更具競爭力。

根據最新報告，來自Mountain View 的一些高層最近造訪台灣，合作關係可能持續 3 至 5 年。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據新協議，Google 可以使用採用台積電技術的 Tensor SoC，一直到 Pixel 14 系列。

由於三星在 3nm GAA 良率上仍然面臨困難，Google 幾乎需要等待很久才能收到 Tensor G5 的出貨，同時還需支付高額成本，這使得韓國代工廠的問題對其保持競爭力變得不可行。相反地，這家廣告巨頭採取了幾乎所有科技巨頭都熟悉的方式，即確保台積電成為其半導體合作夥伴。

台積電今年第1季開始接受 2nm 晶圓的訂單，這意味著它在半導體競賽中已擁有全面的領先地位。高通（Qualcomm）、聯發科（MediaTek）和蘋果（Apple）等公司皆稱將採用台積電的3奈米製程，而多家公司預計將在 2026 年轉向 2奈米晶片上。