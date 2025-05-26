快訊／威力彩7.2億號碼來了！快來對獎變富翁　幸運兒是你嗎？

群創攜台達電合作 打造南科70MWh裝置容量最大儲能案場

面板大廠群創光電（3481）積極推進投資創能，目前已併網46MW光電，目前更於台南科學園區七廠，攜手台達電（2308）共同打造台南科學園區內首座大型儲能系統，建置40MW/70MWh的儲能案場，並參與台電電力交易平台的調頻備轉及即時備轉服務，用以解決電力供應不平衡問題及強化電網韌性，未來將成為提升區域電網穩定性的重要生力軍，展現跨產業合作的協同效益。

新紡股價再飆漲停 董座曝北士科旁土地「只租不賣」

新紡（1409）今（26）日召開股東會，受惠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近期宣布台灣總部落腳北投士林，新紡股價飆出多根漲停，董事長吳昕恩今也大讚黃仁勳，並透露新光醫院旁1.3萬坪工業用地將進行都市更新，規劃辦公大樓或是廠辦，會朝著只租不賣的方向規劃。

顏益財：未來需要關注的是港口壅塞問題 川普講些什麼

台驊控股(2636)今(25)日股東會上，集團創辦人顏益財表示，目前歐洲港口有壅塞問題，美國對中國商品給予90天寬限期後，接下來要看從歐洲、中南美等調回美國的船隻，是否為美國港口帶來壅塞現象，短期看美國線會有艙位不足現象，影響市場運價；市場後續發展就是要看每天川普解些什麼，像說6月1日起要對歐洲課徵50%關稅，今天又說暫緩至7月9日。

輝達北士科用地 新壽證實「今函覆北市府」

輝達（NVIDIA）在北士科用地動向市場關切，新光人壽今（26）日發出聲明指出，北市府於上周五傍晚來函，請新壽說明北士科T17及T18基地之開發進度，新壽已立即著手整理相關資料，並經法務及法令遵循單位審閱後，並已依期限於今日函覆北市府。

台韓聯誼會專題演講、探索韓國地域經濟新潛力 台韓合作再升級

台北市進出口公會(IEAT)「台韓經貿聯誼會」上周五(23)日舉辦「韓國經貿新視角：探索韓國地域經濟新潛力」專題講座，邀請元大證券韓國代表理事室宋天豪常務、會員企業慧緻國際林建儒總經理及VISA台灣商務解決方案蔡翰楀負責人擔任主講。

漢來美食看準台南餐飲商機 旗下小金雞第7店進駐誠品生活

漢來美食（1268）看準台南南區住宅成長與觀光人潮雙重優勢，旗下小金雞「漢來上海湯包」將進駐誠品生活台南，為台南第2間、全台第7間分店，新據點鄰近安平觀光圈，具備在地生活與國際旅遊流量的雙引擎動能，看好南區將成為台南下一個餐飲品牌熱區，積極佈局卡位。

新台幣好強！凱基人壽估每升值0.1元 匯損低於17億元

凱基金控（2887）於今（26）日舉辦2025年第一季法人說明會，對於新台幣升值對壽險事業影響，凱基人壽評估，新台幣兌美元升值每0.1元約影響17億元，如果把外匯影響數、投資收益、保險合約收益等因素考慮進來，影響數會低於此一數字，截至4月凱基人壽，外資準備金約212億元，新台幣的損平點約在30.7～30.8元，目前外幣匯率避險比重已大幅提高到55～65%，由於NDF避險成本高，係以傳統避險搭配替代避險來因應。

Google高層爆訪台積電搶訂5年手機單 Tensor G5敲定3奈米製程

台積電（2330）訂單滿滿，市場傳出Google 高層據報曾造訪台積電以確保 Pixel 智慧型手機的晶片合作協議；合作可能持續預估5年，其中Tensor G5處理器將成為Google旗下首款採用 3奈米製程的系統單晶片 (SoC)。

裕民取得ISO 27001與27032雙重認證 全面強化資安接軌國際標準

裕民航運(2606)在數位轉型過程中，考量企業永續發展(ESG)相關風險，接軌國際資安技術，遵循國內外法規，透由數聯資安公司專業輔導，今(26)日宣布成功取得ISO 27001: 2022最新版國際資訊安全管理制度認證與ISO 27032: 2023網際網路安全管理指引認證，同時亦通過CNS 27001:2023 最新版中華民國資訊安全管理驗證。

北士科T17、T18用地變更案 新壽表態「不予評論」

輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳宣布台灣總部落腳士林北投後，市場傳出新光金（2888）子公司新光人壽與輝達接洽討論北士科用地事宜，新壽發言管道不置可否，僅表示「不予評論」。