基隆港智慧能源管理系統進入第二期　打造低碳智慧港灣新標竿

▲智慧能源管理系統第一期與第二期功能架構。（圖／基隆港務分公司）

記者張佩芬／台北報導

台灣港務公司基隆分公司積極響應政府推動「2050淨零碳排」政策，繼去年完成智慧能源管理系統第一期建置後，接續在今年啟動第二期建置計畫，於基隆港、台北港、蘇澳港建置太陽光電設施、汰換老舊中央空調設備、改善港區設備傳輸鏈路及軟體系統開發，持續強化基、北、蘇三港的能源管理智慧化及創能與節能成效。

智慧能源管理二期計畫在第一期成果基礎上擴大範圍與效益，包括增設約200只智慧電表用於責任用電分區，以利碳盤查追蹤；空調系統優化，於基隆港旅運中心與台北港行政大樓…等七處地點汰換超過15年以上耗能空調設備，換裝1級能效冰水主機及高效率泵浦馬達，並導入AI智慧控制，預估每年可節省120萬度用電量及減少約569公噸碳排放量。

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再生能源建置，本次計畫於港區建置三處太陽能發電系統，總裝置容量達850KW，預估每年可生產綠電約71萬度及減少約337公噸碳排放量；軟體系統開發與精進，開發AI智慧空調管理系統、創能管理系統，並精進AI分析需量預測、優化設備監控、異常事件即時通報功能及能源報表產出等模組，建構完整且具彈性的智慧能源管理平台。

智慧能源管理二期計畫已於今年5月19日完成採購評選，預計6月決標啟動建置，明年年底完成，將智慧能源管理推向新高度，也為全台智慧港口建設立下標竿，本計畫所節省及創造的能源可供每年約482戶家庭用電。未來將持續導入更多創新科技，打造「智慧、綠色、永續」的現代化港灣，與國家政策接軌，共同邁向淨零未來。