可成股東會董事選舉結果出爐　公司派大獲全勝七席全拿

▲可成董事長洪水樹。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台南報導

機殼大廠可成科技（2474）今（27）日召開114年股東常會，並順利完成董事全面改選，由於可成近年爆發外資和公司派經營權之爭，外界也相當關注此次董事改選結果，最後由公司提名之7位董事候選人全數當選，包括4席董事與3席獨立董事。

可成表示，這彰顯股東對可成穩健經營成果與長期轉型布局的高度支持與肯定。會中亦承認113年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案，展現公司持續與股東共享營運成果的承諾。股東會後董事會一致通過由洪水樹續任董事長，帶領新一屆董事會正式展開新任期。

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可成董事長洪水樹也在股東會中表示，可成在醫療及半導體領域，已獲得大廠認證開始出貨，未來醫療領域佈局會更加擴大，為了強化全球競爭力，董事會先前也決議在泰國購地建廠，初期5000萬美金，預計2026或2027初投入營運。航太部分，今年一月可成也取得AS9100航太系統認證，並取得訂單，進入航太精密加工領域。

洪水樹也說，由於需求回升及產品優化，去年營收持穩，創最佳三率三升表現，可成也秉持專業經營承諾，持續回饋股東成果，過去每年現金股利都不低於10元，過去五年回櫃給股東每股90元現金，整體2024交出穩健有成長潛力的成績單。

展望未來，洪水樹說，今年國際局勢複雜，高關稅推升通膨，壓低消費及消費成長動能，還有匯率等連鎖反應，對下半年增加下行風險，面對這些挑戰，可成審慎評估應對，靈活調整對策，但仍可以持續贏得客戶信任，全年展望有望維持成長趨勢。



可成本次當選董事中，一般董事共4席，包括現任可成科技董事長洪水樹、總經理洪天賜、羅東博愛醫院決策委員雷孟桓，以及威致鋼鐵董事長兼總經理郭素惠；獨立董事共3席，分別為前勤業眾信會計師事務所稅務部執行副總曾文哲、成功大學特聘教授及國科會電力學門召集人梁從主，以及新應材董事長兼執行長詹文雄。



可成表示，本屆董事會成員涵蓋醫療、鋼鐵、半導體及會計等多元產業與關鍵專業領域，並納入女性董事，展現公司持續推動董事會多元化與性別平衡的治理理念，彰顯對專業治理與永續發展的堅定承諾。本次董事改選結果亦顯示股東對經營團隊及公司發展方向的高度信任與支持，將有助於公司穩健經營與策略轉型的持續推進。



財務表現方面，可成113年度全年合併營收達新台幣180.84億元，與112年度相當。全年稅後純益為131.99億元，年增44.2%，每股盈餘（EPS）達19.4元，創近四年新高，顯示轉型策略已逐步展現成效。



展望未來，可成將持續精進核心技術、強化全球佈局，聚焦於醫療器材、半導體與航太等具高度成長潛力的領域，積極推進雙軸轉型策略。在專業董事會及經營團隊領導下，公司將秉持穩健經營理念，持續提升營運效能與創新能力，並落實高標準的公司治理，為股東、客戶及所有利害關係人創造長期價值。