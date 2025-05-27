裕民配息3.2元　總座看下半年會好「散裝航運會有驚奇」

記者廖婕妤／台北報導

裕民航運（2606）今（27）日召開股東會，會中通過每股配發3.2元現金股利，並完成董事改選；總經理王書吉表示，下半年局勢會開始好，現在主要受到美國關稅影響，大家信心比較不夠強，但基本面還是很好，今年可能不比去年好，但散裝航運是有驚奇出來，原則上認為應該能夠面對困境。

王書吉指出，儘管今年Q1 BDI及主力船型日租明顯回落，Clarksons預估全年乾散貨需求僅小幅成長0.1%，但裕民積極拓展鋁土礦、肥料等具成長潛力的貨種，提升市場競爭力，且西非新的鐵礦砂會到中國，一個航程3個多月，供應會減少需求會增加，中國有能力提高自己的經濟市場，不至於太悲觀，今年會辛苦一點，但下半年會好，西非的產量會增加局勢會改變，加上排碳法規推動，不用太過擔心負面挑戰，只要繼續精進，提高營運效率，能夠克服這一段時間，裕民也繼續成長，要達到船隊規模100艘船、總載重噸1000萬噸的目標邁進。

針對俄烏戰爭的重建商機，王書吉指出，俄烏戰爭最終總是會結束，裕民超前布署，有準備重建商機，但有多大商機、多長時間才能實現，也是很大問題，戰爭解決後，歐美國家要把手伸進去，誰來重建，哪些優先從建，都要很長時間，但一般都是從基礎建設開始，對於散裝來說是有利的，因為運載的是鐵礦砂、水泥、鋼材等，但什麼時候會實現看到成果還有待觀察，這是大家角力的狀況，

裕民航運指出，目前新船訂單率僅10％，船隊成長率僅3%，處於歷史低點，加上超過25%的現役船舶船齡逾15年，受脫碳法規驅動，汰舊換新腳步將加快。自2016年以來，全球船舶平均航速已下降約8%，有效抑制總運力成長。整體而言，供需結構正逐步改善，未來展望相對樂觀。

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裕民航運2024年至今已交付3艘極限靈便型散貨輪與1艘新型水泥船，另簽署11艘新船訂單，包含6艘極限靈便型、4艘海岬型、1艘LNG運輸船，將於2026年起陸續交付，以現在訂單來看，輕便型船舶佔比為32％，不過船數的訂單跟百分比一直在變動，會觀察市場需求做調整。截至今年Q1，裕民航運船隊有94%為環保節能船，平均船齡僅6.8年，優於市場的平均12.6年。

另為進一步強化其智慧船隊管理，率先於VLOC導入旋筒風帆（Rotor Sail），以風力輔助航行減碳，為國內首例。除了低碳航運，裕民還跨足潔淨能源運輸，攜手川崎汽船共同發展LNG運輸業務；並透過子公司裕民風能航運，從人員運輸（CTV）拓展至維運船（SOV），深化在離岸風電市場之能量與服務範疇。